El Jutjat d’Instrucció número 2 de Barcelona ha imputat per primera la Guàrdia Civil per l’espionatge il·legal a civils catalans amb els programaris Pegasus i Candiru. Concretament, la jutgessa Júlia Tortosa Garcia-Vaso ha ordenat imputar els exdirectors generals de la Guàrdia Civil Félix Vicente Azón Vilas (2018–2020) i María Gámez Gámez (2020–2023); l’exdirectora del CNI Paz Esteban López; els fundadors i directius de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) i les seves filials a Luxemburg (Q Cyber Technologies i OSY Technologies); i els directius de Saito Tech Ltd (Candiru): Eran Shorer, Ya’akov Weizman i Eitan Achlow.
La querella, impulsada per Sentinel Alliance, assenyala que els cinc querellants -Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich i Xavier Vives- compartien un perfil professional comú -empresaris i desenvolupadors de protocols de codi obert per a governança descentralitzada, votació digital anònima i identitat digital sobirana-, i que l’espionatge va dirigit contra aquestes persones per la seva professió. “La querella documenta que les autoritats espanyoles van al·legar el desenvolupament de les eines de vot digital de codi obert dels querellants com a justificació de l’espionatge: van considerar que l’ús potencial futur d’aquestes eines per tercers constituïa una amenaça a la «seguretat nacional»”, destaquen des de Sentinel Alliance.
Dos anys sotmesos a un espionatge amb un programari militar
Sentinel Alliance assenyala que els querellants van ser exposats a un “intent deliberat de perjudicar comercialment les seves empreses tecnològiques i la seva reputació” després que les seves identitats i la informació confidencial dels projectes empresarials que es van extreure i filtrar de forma il·legal. Destaquen que cap dels querellants va ser imputat i no es van poder defensar després d’estar sotmesos durant dos anys a un espionatge amb programaris militars com Pegasus i Candiru, dos programes amb capacitat extreure xats, correus, contrasenyes, fitxers i fotografies, i d’activar remotament el micròfon i la càmera. De fet, es van documentar com a mínim 78 atacs contra els querellants i el seu entorn més pròxim.
L’advocat de l’acusació, Xavier Muñoz, assegura que “la providència és impecable des del punt de vista processal. La jutgessa ha vist indicis suficients per cridar a declarar els màxims responsables polítics i empresarials. Estem davant de l’inici d’una instrucció complexa però necessària per a l’Estat de Dret”.