La conselleria de Justícia encarrega un ‘gran germà’ per a les presons

Entre un gran germà i el mètode de detecció de riscos de la pel·lícula Minority Report. Així es pot descriure un nou sistema de seguretat que es posarà en marxa a les presons catalanes sota el mandat de la nova consellera de Justícia, Gemma Ubasart, exlíder de Podem a Catalunya. Càmeres de reconeixement facial, control de moviments d’intern i tramitació de dades amb intel·ligència artificial són alguns dels punts claus de la “solució tecnològica” que el Govern posarà als centres penitenciaris. Segons una memòria del Govern, a la qual ha tingut accés El Món, es destinaran 200.000 euros, IVA inclòs, a desenvolupar un sistema innovador que “permeti predir i prevenir incidents de seguretat interior”, fins i tot, en les “comunicacions íntimes”.

En una primera fase, el projecte es portarà a terme al Centre Penitenciari de Mas Enric, però està previst que es pugui desenvolupar a la resta de centres penitenciaris de Catalunya. Atesa la justificació del Govern, aquesta “solució ha de permetre el control i la supervisió de les persones internes amb perfil de risc de seguretat assignat en determinades zones d’accés restringit”. En síntesi, el projecte preveu evitar topades entre interns de caràcter o interessos incompatibles i, fins i tot, predir el risc de fuga d’un presoner. El nou sistema s’integra en el marc de l’estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya que s’ha batejat com a RISC3CAT.

Gemma Ubasart, Consellera de Justícia, Drets i Memòria. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Superar la gestió manual de dades als centres penitenciaris

El document insisteix en la necessitat de tecnificar el control de la seguretat interna. “L’objectiu principal d’aquest projecte és disposar d’una solució que faciliti l’anàlisi de dades i informació existent, mitjançant intel·ligència artificial, per detectar patrons conductuals que permetin elaborar un mapa de riscos per a la seguretat interior, relacionant situacions ambientals i coincidència de perfils de riscs”, indica la memòria de la contractació, que coordina el departament d’Economia i Hisenda. “Disposar d’una eina d’aquest tipus en el control d’accessos de les diferents àrees dels centres penitenciaris, permetrà proveir d’informació el sistema de seguretat interior orientat a la prevenció d’incidents regimentals”, afegeix.

De fet, la memòria del Govern ressalta que els centres penitenciaris catalans no disposen de suport tecnològic per al control dels moviments interiors dels empresonats. “Les persones internes presenten diferents riscos de seguretat interior prèviament identificats (evasió, llargues condemnes, violència intrainstitucional, grups organitzats, tràfic d’objectes prohibits, incompatibilitats, etc.) i quan es mouen per diferents àrees del centre poden suposar un risc”, subratlla l’estudi del Govern. Com a exemple, el document detalla que “es poden donar situacions en què diferents persones internes amb incompatibilitats greus entre elles coincideixin en un mateix espai i això desencadeni un incident de seguretat”.

“Actualment, la detecció d’aquesta coincidència depèn del coneixement d’aquesta circumstància per part del personal funcionari de servei al control d’accés”, retreu el document. Així mateix, critica que la “recerca de dades i d’indicis de risc es fa de manera manual i no és possible gestionar la gran quantitat d’informació existent a les bases de dades dels sistemes informàtics del Departament de Justícia”. Així, la memòria justificativa de l’encàrrec destaca que ara per ara “no és possible relacionar aquests indicis i perfils de risc amb la ubicació física de les persones internes”.

Part de la memòria justificativa del projecte d’intel·ligència artificial a les presons/Quico Sallés

Tres objectius previstos per al nous sistema

El plantejament del Departament de Justícia té tres usos previstos per al nou sistema encarregat. En primer lloc, la “implementació d’un sistema automatitzat de recerca de dades, indicis i anàlisi d’informació per a la classificació d’interns amb perfils de risc de violència intrainstitucional al centre penitenciari”. És a dir, l’ús d’intel·ligència artificial per captar i generar informació sobre un intern i distingir les seves possibilitats de protagonitzar un risc o causar-lo.

En segon terme, la posada en marxa “d’un sistema automatitzat d’identificació facial i control de moviments d’interns amb perfil de risc de fugida en zones crítiques del perímetre de seguretat del centre penitenciari”. Això és, unes càmeres de reconeixement que evitin el contacte entre presos incompatibles en espais comuns o bé en zones on el risc de fuga es pugui incrementar.

En darrer lloc, el projecte estableix un “sistema automatitzat de recerca de dades, indicis i anàlisi d’informació per a la predicció d’interns específics amb perfil de risc d’introducció de substàncies o objectes prohibits al centre penitenciari, conjuntament amb un sistema automàtic d’anàlisi de vídeo per la detecció d’expressions no verbals, actituds o comportaments indicadors d’una conducta il·lícita a la finalització d’una comunicació personal, incloses les comunicacions íntimes”. És a dir, preveure o detectar a través de les imatges possibles batusses, accions violentes o conductes delictives dins la presó, sense que calgui deixar-ho en mans dels funcionaris i a la seva interpretació. En definitiva, un gran germà que tot ho veu, i un Minority Report que preveu possibles delictes dins les presons.