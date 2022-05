Un pres molt perillós agredeix cinc funcionaris de Brians 2

Un pres molt perillós ha agredit cinc funcionaris del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Segons ha avançat la periodista Anna Punsí i han confirmat fonts penitenciàries a l’ACN, l’intern ha fet servir una reixa de ventilació per atacar els treballadors de la presó i n’ha ferit un al braç. L’agressor, que era en règim tancat i a qui s’aplicarà un protocol especial de seguretat, és John Musetescu, empresonat per matar tres persones a Barcelona l’any 2020.

L’agressió ha tingut lloc a primera hora del matí durant un trasllat rutinari de cel·la per reparar la megafonia del bloc. Fonts de Brians 2 han explicat que l’intern s’ha posat violent quan han obert la cel·la per fer-lo sortir i ha donat una puntada de peu a un dels treballadors i n’ha colpejat diversos més que hi havia allà. Un dels funcionaris ha rebut una coça a la cara i un altre s’ha fet mal a les mans quan el pres li ha caigut a sobre. En total, tres treballadors han hagut de ser atesos per la mútua i dos més pels serveis mèdics de la presó.

A presó per un triple crim a Ciutat Vella

Musetescu, de 31 anys i d’origen suec, és a la presó de Brians 2 per haver matat el periodista David Caminada i dues persones més a la capital catalana l’any 2020. La jutgessa que porta el cas el va enviar a presó provisional comunicada i sense fiança perquè hi havia un alt risc de reiteració delictiva i suficients indicis per vincular-lo al triple crim. “Hi ha nombrosos testimonis que van observar el detingut sortint de l’habitatge just quan es va detectar el fum de l’incendi, per una via inusual”, va dir llavors la jutgessa.

El 23 de gener del 2020, Musetescu va matar tres persones que no tenien relació entre si en l’interval d’una hora a Ciutat Vella. Primer va apunyalar un home i va calar foc al seu pis, després va matar una dona de 70 anys al vestíbul d’un pis del carrer de l’Arc de Sant Vicenç, a 600 metres del primer crim, i finalment va matar el periodista David Caminada quan sortia de l’Ajuntament de Barcelona.