El judici havia acabat bé per als interessos de la defensa, deixant el dubte raonable de si l’acusat havia perpetrat un robatori a un mort. Però el tribunal no ho ha vist de la mateixa manera. La secció tercera de l’Audiència de Barcelona ha decidit condemnar el mosso d’esquadra encarregat de la investigació de la troballa d’un cadàver a la via pública, a Santa Coloma de Gramenet, al qual hauria manllevat el telèfon mòbil iPhone i els auriculars de la mateixa marca Apple, uns AirPods.
Els dubtes raonables que va deixar el judici, celebrat el passat 13 de gener, que la sala no accepta en la resolució. La condemna, a 13 mesos de presó, s’explica en una sentència de 27 pàgines. El text parteix de la constatació que el mosso acusat estava de servei el 27 d’octubre de 2021 i va ser requerit per actuar quan la policia va rebre l’avís que hi havia el cadàver d’un home en un carrer de la ciutat. La persona finada, en el moment de la mort, portava una motxilla amb diversos objectes de valor, entre els quals hi havia un Apple model iPhone 12 i uns auriculars Apple AirPods. La defensa de l’acusat ja ha avançat que recorrerà contra la sentència.
De Santa Coloma a Mataró
Segons el tribunal, “amb ànim de fer seu l’iPhone, abans que els agents dels Mossos d’Esquadra procedissin al redactat del document de cadena de custòdia de les pertinences del finat, els va agafar i d’aquesta manera no se’n va deixar constància a l’acta”. “Tot seguit en redactar la minuta policial, va substituir els auriculars sense cables per “uns auriculars blancs i es va apoderar dels auriculars Apple”, afegeix l’acta. Segons la geolocalització el
mòbil estava a la comissaria de Mataró, on l’acusat s’havia desplaçat amb el seu company de binomi, però ell no era al lloc dels fets quan el telèfon mòbil del finat va ser manipulat i va deixar d’emetre senyal. De fet, que es trobava entre Granollers i Mataró, on anava a cobrir un altre servei.
Un error xocant en la part dispositiva de la sentència
Sigui com sigui, de la prova practicada, els magistrats interpreten que “l’única conclusió lògica i raonable que cal extreure és que l’acusat, aprofitant la circumstància que en l’exercici de la seva activitat professional com a funcionari dels Mossos d’Esquadra va tenir accés als efectes personals del finat, i que els dispositius existien i desapareixen, i descartada que la desaparició hagués estat duta a terme pel seu binomi, es pot concloure que el mosso se’ls va quedar en benefici propi, quan tenia obligació de tornar-los”. Entenen que hi ha prou prova de càrrec per considerar-lo culpable d’un delicte d’apropiació indeguda amb l’agreujant de funcionari públic. D’aquí la pena de 13 mesos de presó, notablement més reduïda que la reclamada per la fiscalia, l’única acusació, que volia que li apliquessin 2 anys i mig de presó.
El tribunal també el condemna al pagament de 850 euros de responsabilitat civil, que corresponen al valor dels aparells suposadament manllevats pel mosso processat, i a inhabilitació per exercir com a policia –tot i que s’equivoca i s’hi refereix com a agent de la Policia Nacional espanyola i no dels Mossos– pel mateix temps de la condemna a presó. Un error xocant perquè al paràgraf de sota condemna la Generalitat com a responsable civil subsidiària per a la indemnització.