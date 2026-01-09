Hi ha conductes que, a més de ser un delicte, són extremadament lletges. Aquest seria el cas que la secció tercera de l’Audiència de Barcelona haurà de jutjar el pròxim 13 de gener. L’acusat és un mosso d’esquadra encarregat de la investigació de la troballa d’un cadàver a la via pública, al qual hauria manllevat el telèfon mòbil iPhone i els auriculars de la mateixa marca Apple, uns AirPods. Una conducta que podria comportar-li, si els magistrats donen la raó a la Fiscalia, una pena de 2 anys i mig de presó i el mateix temps d’inhabilitació per a l’exercici de funcions policials. A més, l’acusació li reclama, com a responsabilitat civil, el pagament de 850 euros, que corresponen al valor dels aparells suposadament manllevats pel mosso processat.
Tot plegat per un delicte d’apropiació indeguda amb l’agreujant del caràcter públic de les funcions de l’acusat de l’article 253.1 del Codi Penal. El ministeri fiscal també acusa, com a responsable civil subsidiari, el Departament d’Interior de la Generalitat. Una conselleria en mans de Núria Parlon, que, en el moment en què es va produir el cas, era alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, l’escenari dels fets.
Una nit, a Santa Coloma de Gramenet
Segons la investigació del Jutjat d’Instrucció 4 de la Santa Coloma de Gramenet, encomanada a la divisió d’Afers Interns de la Policia de la Generalitat (DAI) i que recull la fiscal en el seu escrit de qualificació, els fets es van registrar a dos quarts de deu de la nit del 2 de novembre de 2021. El mosso acusat estava de servei i va ser requerit per actuar quan la policia va rebre l’avís que hi havia el cadàver d’un home en un carrer de la ciutat. La persona finada, en el moment de la mort, portava una motxilla amb diversos objectes de valor, entre els que s’hi comptaven un Apple model iPhone 12 i uns auriculars Apple Airpods.
L’acusat, a criteri de la fiscalia, amb “ànim d’enriquir-se il·lícitament i fer seus el mòbil i els auriculars”, va agafar el telèfon abans que l’altre agent dels Mossos d’Esquadra redactés el document d’intervenció d’efectes i de “cadena de custòdia” de les pertinences del cadàver. Per tant, el mòbil no va quedar reflectit a l’acta. Tot seguit, i després d’enllestir el registre de la cadena de custòdia, l’acusat va redactar la minuta policial, moment en què es va apropiar dels auriculars, aprofitant que entre els objectes de la motxilla hi havia uns altres auriculars blancs no recollits a l’acta de custòdia.
L’Audiència només ha programat una sessió de la vista, on estan convocats com a testimonis els dos agents encarregats de la investigació, adscrits a la DAI, així com agents de la Policia Local, que va participar en l’aixecament del cadàver. Però la clau del cas estarà en els cinc agents dels Mossos d’Esquadra que van actuar en aquell servei i poden aclarir el cas.