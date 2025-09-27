La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha deixat plantat al jutge Juan Carlos Peinado -el titular del Jutjat d’Instrucció Número 41 de Madrid-, qui havia de comunicar-li aquesta tarda que si acaba jutjada per malversació ho farà un jurat popular. Durant tota la setmana s’ha especulat amb la presència de la dona del president espanyol en aquest tràmit i, finalment, ha delegat la seva representació en el seu advocat Antonio Camacho, qui havia estat secretari d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior i Ministre de l’Interior sota els governs del PSOE.
Pel que fa als altres investigats en aquesta peça separada per la contractació de l’assessora de Gómez, Cristina Álvarez, que són aquesta última i el delegat del Govern, Francisco Martín, que també estan citats per aquest dissabte, però que segons fonts judicials han informat a Europa Press, no s’espera que el delegat del Govern acudeixi a la cita i delegarà la seva representació en el seu advocat.
Està previst que el jutge utilitzi aquesta convocatòria per esclarir de quins delictes acusar Gómez, Álvarez i Martín i donar torn de paraula al fiscal, les acusacions (entre les quals hi ha la ultradreta espanyola al complet amb Vox, Hazte Oír o Manos Limpias).
De què acusen Begoña Gómez?
Begoña Gómez es troba immersa dins del laberint judicial espanyol -que el PSOE ha alimentat anys enrere- acusada per un possible delicte de malversació. Segons el jutge instructor del cas el departament de Presidència hauria contractat una assessora administrativa (Cristina Álvarez) que no hauria fet mai feina per a la Moncloa, sinó que les seves tasques es basaven a fer gestions privades per a la dona del president espanyol, Pedro Sánchez. Per aquests fets, Peinado va citar a declarar no només a Begoña Gómez sinó a la mateixa Cristina Álvarez i al delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, qui fins a assumir el càrrec de delegat del govern havia estat el secretari general de Presidència.