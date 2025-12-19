L’Audiència de Madrid avala investigar Begoña Gómez per malversació

Begoña Gómez serà investigada per un presumpte delicte de malversació. L’Audiència Provincial de Madrid ha desestimat el recurs presentat per la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avala que el jutge Juan Carlos Peinado continuï les indagacions per determinar si la conducta tant de Gómez com de la seva assessora Cristina Álvarez poden constituir un fet delictiu. En concret, la resolució dels magistrats assenyala que les conductes que tracta el titular del Jutjat d’Instrucció Número 41 de Madrid en l’acte recorregut “semblen encaixar en la figura delictiva de la malversació” i, per tant, permet que ambdues siguin citades a declarar en qualitat d’investigades.
En la interlocutòria de l’Audiència Provincial de Madrid, s’indica que a la causa consten “indicis del possible excés en les seves funcions de l’assistent de la recurrent“, i afegeix que les proves practicades no permeten de moment “arribar a cap conclusió relativa a la continuació pels tràmits de la fase intermèdia o el sobreseïment de la causa, en tant que la instrucció continua viva”. Pel que fa al paper de l’assessora de Gómez en tot plegat, els magistrats apunten que “probablement l’activitat d’Álvarez podria desenvolupar-se durant les vint-i-quatre hores, els set dies de la setmana, la qual cosa per descomptat sembla excessiu, més propi d’una amiga interessada en els assumptes lucratius de l’ara recurrent, que en la freda labor de l’encarregada de l’agenda i altres assumptes protocol·laris”.
Per què se la vol investigar?
Cal recordar que el jutge Peinado va acordar el passat 18 d’agost imputar Gómez i Álvarez per un presumpte delicte de malversació de cabals públics precisament per la contractació de l’assessora. Segons el jutge instructor del cas, el departament de Presidència hauria contractat aquesta assessora administrativa sense que aquesta fes mai feina per a la Moncloa, sinó que les seves tasques es basaven a fer gestions privades per a la dona del president espanyol. Per aquests fets, Peinado va citar a declarar no només a Begoña Gómez sinó a la mateixa Cristina Álvarez i al delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, qui fins a assumir el càrrec de delegat del govern havia estat el secretari general de Presidència.