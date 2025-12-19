L’Audiència de Madrid avala investigar a Begoña Gómez por malversación

Begoña Gómez será investigada por un presunto delito de malversación. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y avala que el juez Juan Carlos Peinado continúe las indagaciones para determinar si la conducta tanto de Gómez como de su asesora Cristina Álvarez puede constituir un hecho delictivo. En concreto, la resolución de los magistrados señala que las conductas que trata el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el auto recurrido «parecen encajar en la figura delictiva de la malversación» y, por tanto, permite que ambas sean citadas a declarar en calidad de investigadas.

En el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, se indica que en la causa constan «indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente«, y añade que las pruebas practicadas no permiten de momento «llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en tanto que la instrucción continúa viva». En cuanto al papel de la asesora de Gómez en todo esto, los magistrados apuntan que «probablemente la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo cual por supuesto parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y otros asuntos protocolarios».

¿Por qué se la quiere investigar?

Hay que recordar que el juez Peinado acordó el pasado 18 de agosto imputar a Gómez y Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos precisamente por la contratación de la asesora. Según el juez instructor del caso, el departamento de Presidencia habría contratado a esta asesora administrativa sin que esta trabajara nunca para la Moncloa, sino que sus tareas se basaban en hacer gestiones privadas para la esposa del presidente español. Por estos hechos, Peinado citó a declarar no solo a Begoña Gómez sino a la misma Cristina Álvarez y al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín, quien hasta asumir el cargo de delegado del gobierno había sido el secretario general de Presidencia.