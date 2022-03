Un incendi a Montornès del Vallès mobilitza 18 dotacions de Bombers

Un incendi a Montornès del Vallès té a 18 dotacions dels Bombers treballant des de les set de la tarda per apagar el foc d’una nau industrial al carrer Antonio Machado. Les primeres informacions indicaven que el foc cremava al pati de l’empresa, concretament bidons amb líquid inflamable, palets i algun dipòsit, però quan els Bombers han arribat a lloc, el foc ja afectava del tot la nau. Segons ha informat el cos d’emergències, no consta que a dins hi haguessin treballadors.

El foc ha començat a cremar als voltant de les set de la tarda i ha afectat a tota la nau industrial, però no hi havia treballadors a la zona i per tant no hi ha hagut ferits. Ara, les dotacions de Bombers treballen des de l’exterior de la fàbrica per contenir la propagació, és a dir, que no omenci a afectar les altres naus que hi ha als costats de la principal en flames. A més, també han ahgut d’utilitzar escuma per contenir el líquid inflamable que vessa dels bidons. Una de les princiapls preocupacions dels Bombers és que hi ha una gasolinera propera a la zona que encara no ha estat afectada.

A banda dels Bombers, efectius dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques i de la Policia Local també treballen a l’indret. Pel que fa a les xifres de tots els efectius, entre les 18 dotacions desplaçades al lloc hi ha dues autoescales, deu camions d’aigua i cinc vehicles lleugers de coordinació i comandament, a banda d’efectius del GROS (Grup de Suport Operatiu). Per tal de controlar millor la zona, els Bombers han interromput la circulació de trens entre Mollet Sant Fost i Montmeló, atès que l’incendi és proper a les vies. En paral·lel, Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del pla d’emergències per risc químic Plaseqcat.