La història del fals Brad Pitt que ha estafat 170.000 euros a una dona

Seria l’argument perfecte per a una pel·lícula còmica, però és una història completament real. Una dona de Granada ha presentat una denúncia per haver estat estafada per un fals Brad Pitt que li va fer creure que l’estimava. Una persona de la qual es desconeix la identitat es va fer passar per l’actor Brad Pitt i, a poc a poc, va establir una relació amorosa amb la víctima, a qui li va acabar estafant 170.000 euros. Mitjançant un grup de fans de l’actor, el delinqüent va arribar fins al perfil de la dona a Facebook i se la va guanyar fins al punt que ella creia que mantenia una veritable relació amb l’actor estatunidenc.

Segons ha informat el seu advocat, Antonio Estella Aroza, la dona es va afegir a un grup de fans de l’actor a Facebook i va ser allà on va començar tot. Brad Pitt -el fals, és clar- va contactar amb ella i van començar a xatejar. El delinqüent li enviava fotomuntatges perquè la dona cregués que era el mateix actor qui li parlava. A poc a poc, es va anar guanyant la confiança de la dona, que es va acabar enamorant d’ell. El fals Brad Pitt li va prometre que vindria a Espanya a gravar una pel·lícula plegats. Amb aquesta excusa, li va començar a treure diners. Li va demanar transferències bancàries que la dona no va dubtar a fer mentre li feia promeses falses.

El Brad Pitt real en una catifa vermella / EP

L’actor no va anar mai a veure-la i es va adonar que podia ser una estafa

Algunes de les fotografies que la dona va rebre mostraven a l’actor a catifes vermelles per estrenes de pel·lícules. També n’hi havia d’altres on el delinqüent havia fet un fotomuntatge de forma que semblés que Brad Pitt li havia escrit una carta. Va anar passant el temps i Brad Pitt mai va anar a veure-la, el que va aixecar certes sospites en la dona. Es va adonar que podia estar estafant-la i va contractar un advocat. Precisament l’advocat és qui ha confirmat als mitjans de comunicació que l’estafa podria arribar als 170.000 euros. La dona ha presentat una denúncia per estafa, usurpació d’identitat i blanqueig de capitals.