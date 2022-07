L’estranya malaltia que fa que Brad Pitt sembli antipàtic

Brad Pitt ha confessat que per molt que diguin que sembla antipàtic té una malaltia que fa que no reconegui els seus amics. Aquesta malaltia s’anomena prosopagnòsia i assegura que li provoca que s’oblidi de què coneix les cares dels seus coneguts. Per aquest motiu, moltes vegades ha semblat antipàtic o no saluda a la gent que coneix. Tot i que la malaltia de l’actor no està en la fase més agressiva, alguns dels malalts no arriben ni a reconèixer la seva pròpia imatge en el mirall.

Brad Pitt i Angelina Jolie, en una foto d’arxiu – Europa Press

L’actor estatunidenc de 58 anys ha confessat que pateix una malaltia aquest divendres. Ha deixat la comunitat de Hollywood en estat de shock, ja que no era públic del tot que l’actor patís cap classe de malaltia. La prosopagnòsia és una malaltia estranya que provoca que no reconeguin la seva gent, encara que siguin dels més propers. En aquest sentit, l’actor pot estar caminant pel carrer i no conèixer la gent que el saluda tot i que siguin amics seus, segons assegura el diari 20 Minutos. “Molta gent m’odia perquè pensen que els estic faltant el respecte. Creuen que soc un envanit, un maleducat i un egocèntric”, ha explicat l’artista a GQ.

Una malaltia que va a pitjor

Brad Pitt també ha explicat que la seva malaltia “va a pitjor”. De fet, la prosopagnòsia és una malaltia amb diferents nivells. Tot i que l’actor no ha arribat al més extrem hi ha casos que no poden reconèixer la imatge que veuen al mirall, és a dir, no coneixen la seva pròpia cara. A més, és una malaltia sense cura i és “molt complicada de portar”, segons reconeix l’actor. Amb aquesta confessió Pitt ha assegurat que així no hi haurà diferents versions sobre el seu caràcter ja que ell no es considera una persona antipàtica, però simplement no té la capacitat de reconèixer les persones més properes.