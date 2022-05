Espanya participarà en la compra conjunta de vacunes contra la verola del mico

Espanya participarà en la compra conjunta de la Unió Europea de vacunes i antivirals per combatre la verola del mico. Així ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut. En aquesta mateixa compareixença el director de l’Institut Carlos III, Cristóbal Belda, ha anunciat que han aconseguit seqüenciar en un temps rècord el genoma complet del virus de la verola del mico. Gràcies a aquesta seqüenciació massiva -feta amb 23 mostres- s’ha pogut determinar “amb una seguretat del 100%” que el virus és la variant de la verola del mico de l’Àfrica occidental i, per tant, “la menys maligna de les dues que es coneixen”.

Aquest dimecres s’ha sabut que les autoritats sanitàries europees han escollit el producte danès Invanex -per a la vacuna- i el Tecovirimat -per a l’antiviral- per combatre aquests brots de verola del mico que s’estan registrant a 8 països de la Unió Europea, entre els quals està Espanya. La compra la durà a terme l’Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA), l’organisme que posarà a disposició de tots els estats membres del bloc comunitari aquests dos fàrmacs d’una manera “equitativa”. Així ho ha assegurat Darias durant la seva roda de premsa, en què també ha explicat que els terminis d’entrega els marcarà l’HERA. Per ara, a Espanya la ponència de vacunes està treballant per definir en quins casos i supòsits s’hauran d’administrar aquestes vacunes, que es preveu que no siguin per a tota la població.

Els casos confirmats de verola del mico a l’estat espanyol

Per ara, el Ministeri de Sanitat manté en 20 els casos de verola del mico confirmats a l’estat espanyol. Un cop s’ha aconseguit fer la seqüenciació del virus a l’Institut Carlos III, els casos confirmats continuen sent vint, tot i que s’eleven a 39 els casos sospitosos. Els sospitosos ja han donat positiu a orthopoxvirus, però estan a l’espera dels resultats de seqüenciació per confirmar que es tracta de la verola del mico. En l’última actualització del Ministeri de Sanitat amb dades d’aquest dimecres la malaltia continua registrant xifres baixes a l’estat espanyol, tot i que ja s’ha produït més d’un brot. Sanitat ha informat que els casos que han donat negatiu i, per tant, no són verola del mico han estat 41. L’Institut Carlos III ha rebut fins ara 100 casos sospitosos, dels quals bona part s’han descartat.