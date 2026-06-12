El papa Lleó XIV tornarà a Roma en el Falcon que utilitza el rei Felip VI, després que una incidència tècnica en l’avió previst per al seu desplaçament hagi obligat a suspendre el vol des de l’aeroport de Tenerife Nord. El pontífex havia embarcat inicialment en una aeronau d’Iberia, però un problema al motor ha impedit l’enlairament i ha canviat completament la logística del seu retorn al Vaticà. L’avaria no tenia una solució immediata, fet que ha portat el monarca espanyol a oferir el seu avió oficial per facilitar la tornada del Sant Pare a Roma. Lleó XIV ha acceptat la proposta i ja vola cap a Roma a bord del Falcon, mentre que l’Exèrcit de l’Aire ha previst enviar una altra aeronau a Canàries per al retorn del rei i la resta de la delegació espanyola.
Incidència tècnica sense ensurts
El papa Lleó XIV ha hagut d’interrompre el seu retorn a Roma després que es detectés una incidència tècnica a l’avió que l’havia de traslladar des de Tenerife fins a la capital italiana. El pontífex ja havia embarcat a l’aeronau i s’havia acomiadat oficialment d’Espanya, però el problema detectat en el sistema de l’aparell ha obligat a ajornar l’enlairament i a tornar a la terminal de l’aeroport de Tenerife Nord-Los Rodeos. La incidència no ha comportat cap situació de risc i s’ha activat el protocol habitual de seguretat. Les previsions inicials apunten a un retard aproximat d’uns trenta minuts mentre els tècnics revisen l’avió.
🔴 El papa León XIV sale del avión en el que tenía previsto abandonar Canarias acompañado por el Rey. Ambos abandonan la aeronave, que no ha podido despegar como estaba previsto https://t.co/Yh6dLHMoYl pic.twitter.com/aoaOAn01xg— Europa Press (@europapress) June 12, 2026
Durant l’espera, el rei Felip VI, que havia participat en la cerimònia oficial de comiat, ha acompanyat el pontífex a l’interior de la terminal aeroportuària. La incidència ha alterat els últims minuts d’una visita de set dies que ha portat Lleó XIV a Madrid, Barcelona i Tenerife.
Un missatge centrat en la immigració
La jornada final del viatge papal havia estat marcada pel debat migratori. A Tenerife, Lleó XIV ha visitat el centre d’acollida d’emergència de Las Raíces, a San Cristóbal de La Laguna, on resideixen centenars de persones migrants arribades a les Canàries. Durant la visita, el pontífex ha defensat l’acollida com una oportunitat d’enriquiment mutu entre pobles i ha reivindicat la necessitat de construir una societat més humana i solidària. També ha recordat que les migracions formen part de la història de la humanitat i ha subratllat que la integració no implica renunciar a les pròpies arrels culturals.
Posteriorment, en una trobada amb entitats eclesials i socials dedicades a l’atenció de persones migrants, Lleó XIV ha llançat un missatge especialment contundent contra les xarxes criminals que operen a les rutes migratòries. El Papa ha denunciat les màfies que trafiquen amb persones, exploten treballadors i obtenen beneficis a partir del sofriment dels qui intenten arribar a Europa.