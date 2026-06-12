El papa León XIV regresará a Roma en el Falcon que utiliza el rey Felipe VI, después de que una incidencia técnica en el avión previsto para su desplazamiento haya obligado a suspender el vuelo desde el aeropuerto de Tenerife Norte. El pontífice había embarcado inicialmente en una aeronave de Iberia, pero un problema en el motor ha impedido el despegue y ha cambiado completamente la logística de su retorno al Vaticano. La avería no tenía una solución inmediata, lo que ha llevado al monarca español a ofrecer su avión oficial para facilitar el regreso del Santo Padre a Roma. León XIV ha aceptado la propuesta y ya vuela hacia Roma a bordo del Falcon, mientras que el Ejército del Aire ha previsto enviar otra aeronave a Canarias para el retorno del rey y el resto de la delegación española.

Incidencia técnica sin contratiempos

El papa León XIV ha tenido que interrumpir su regreso a Roma después de que se detectara una incidencia técnica en el avión que lo trasladaría desde Tenerife hasta la capital italiana. El pontífice ya había embarcado en la aeronave y se había despedido oficialmente de España, pero el problema detectado en el sistema del aparato ha obligado a posponer el despegue y a regresar a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos. La incidencia no ha supuesto ninguna situación de riesgo y se ha activado el protocolo habitual de seguridad. Las previsiones iniciales apuntan a un retraso aproximado de unos treinta minutos mientras los técnicos revisan el avión.

🔴 El papa León XIV sale del avión en el que tenía previsto abandonar Canarias acompañado por el Rey. Ambos abandonan la aeronave, que no ha podido despegar como estaba previsto https://t.co/Yh6dLHMoYl pic.twitter.com/aoaOAn01xg — Europa Press (@europapress) June 12, 2026

Durante la espera, el rey Felipe VI, que había participado en la ceremonia oficial de despedida, ha acompañado al pontífice al interior de la terminal aeroportuaria. La incidencia ha alterado los últimos minutos de una visita de siete días que ha llevado a León XIV a Madrid, Barcelona y Tenerife.

Un mensaje centrado en la inmigración

La jornada final del viaje papal había estado marcada por el debate migratorio. En Tenerife, León XIV ha visitado el centro de acogida de emergencia de Las Raíces, en San Cristóbal de La Laguna, donde residen cientos de personas migrantes llegadas a Canarias. Durante la visita, el pontífice ha defendido la acogida como una oportunidad de enriquecimiento mutuo entre pueblos y ha reivindicado la necesidad de construir una sociedad más humana y solidaria. También ha recordado que las migraciones forman parte de la historia de la humanidad y ha subrayado que la integración no implica renunciar a las propias raíces culturales.

Posteriormente, en un encuentro con entidades eclesiales y sociales dedicadas a la atención de personas migrantes, León XIV ha lanzado un mensaje especialmente contundente contra las redes criminales que operan en las rutas migratorias. El Papa ha denunciado las mafias que trafican con personas, explotan trabajadores y obtienen beneficios a partir del sufrimiento de quienes intentan llegar a Europa.