USTEC critica els pressupostos per les “inversions cosmètiques” en educació

El sindicat majoritari a educació, USTEC, ha criticat els pressupostos acordats aquest dimecres entre ERC i el PSC en considerar-les “inversions cosmètiques” en els serveis públics. En un llarg comunicat amb crítiques a cadascun dels punts del pressupost que els grinyolen, el sindicat ha titllat de “decebedor” l’acord perquè respon a “temes més propagandístics que reals”. “Són uns pressupostos que mantindran tots els problemes de l’educació pública i el seu infrafinançament mentre inverteixen en la concertada”, han denunciat.

USTEC ha destacat els 12,4 milions d’euros que es destinaran a llars d’infants privades mentre “no hi ha proposta per la creació de més oferta de places públiques”. “Proposa una dotació de 800 euros per alumne i curs a tot l’alumnat d’I2 de les llars d’infants privades i amb un mòdul addicional d’uns altres 800 euros per a l’alumnat vulnerable d’I2. Això, al nostre parer, és una manera de “comprar” a les escoles privades perquè acullin alumnat vulnerable”, ha denunciat el sindicat.

La portaveu del sindicat Ustec, Iolanda Segura / I.N.

Augment del pressupost per a la concertada

A més, el sindicat ha criticat l’augment del pressupost per a concerts en 39 milions en considerar que “té la finalitat de salvar l’escola concertada davant la davallada demogràfica”. Pel que fa a la partida per la inclusiva, la consideren “insuficient” per cobrir la manca de recursos ja que 461 mestres d’educació especial i orientadors per a tota Catalunya “no toca ni a un per cada deu centres”.

A banda, el sindicat s’ha preguntat “per què volen” destinar 29,4 milions per a la contractació de monitors ja que “només pot voler dir externalització d’algun servei”. ” Tornarem a tenir unes tardes de setembre a càrrec de monitoratge? Això vol dir contractació d’empreses externes?”, s’ha preguntat USTEC abans d’afegir que és una proposta “tèrbola i perillosa”.

La partida per a educació és de 300 milions per a l’ensenyament, el que segons USTEC es tradueix en un 0’11% del PIB, molt lluny del 6% que exigeixen des del primer dia de vaga del març de l’any passat. “És un acord que, si no s’incrementa amb altres propostes per educació, suposaria disminuir l’aportació pressupostaria en educació pública”, ha alertat el sindicat. “Per a no tirar enrere en el 2,74% del PIB, la partida pressupostaria hauria de ser d’uns 685 milions d’euros, més del doble”, han afegit.

“Els pressupostos de la concertada”

USTEC ha criticat durament el que considera que són “els pressupostos de la concertada”, perquè el Govern incrementa la partida per aquest tipus d’escoles “mentre es deixen les demandes -del sindicat- fora”. “És evident que l’aposta d’aquest govern és la de la concertada, la de la llei Aragonès i la d’anar privatitzant poc a poc l’educació a base d’infrafinançar-la, introduir formes d’organització i gestió gerencials i d’incorporar polítiques educatives liberals que beneficiïn les empreses i grans corporacions”, han etzibat.

L’acord, han denunciat, no té cap partida per desplegar el decret d’inclusiva i fer front als “barracots ja estructurals” i donar resposta a la manca de recursos humans i materials per dur a terme una educació de qualitat. “Sobrefinancien la concertada per generar més segregació”, han conclòs.