Diverses associacions i plataformes del Bages han denunciat que Trànsit està multant alguns docents que participaven d’un tall de carretera a la C-16 el passat 14 de maig, durant el segon cicle de protestes d’aquest curs. La sorpresa, apunten, és que la sanció no és per l’acció en si sinó per haver aparcat el cotxe en una pista mig forestal annexa, habitualment deserta i gens transitada. En una conversa amb El Món, Jordi Bordes, un dels docents multats, assegura que els vehicles no impedien el pas i que els Mossos en cap moment els van alertar de cap molèstia.
“Durant el tall, el diàleg amb els agents va ser cordial, fins i tot es va deixar passar alguns camions a petició dels Mossos. En cap moment ens van dir res dels cotxes”, apunta el docent. “Intenten intimidar la gent que ha protestat, ficar-nos la por al cos”, remarca Boades, que llegeix la multa com un “càstig” que arriba a través de Trànsit, “l’única via que poden tenir per justificar una sanció”.
Els docents encara estan recopilant quantes multes han arribat. L’escrit de la denúncia, que ha pogut consultar aquest diari, argumenta que els cotxes dificultaven “la millor utilització de l’espai disponible” de la carretera BV-4511, a l’altura de Santpedor. “Però els vehicles que arribaven per participar de la protesta anaven aparcant”, defensa Bordes, “per tant, és evident que podien passar“. “Hi érem allà, just al costat, i no ens consta que ningú es queixés”, afegeix. Els afectats, sancionats amb 80 euros, detallen que en aquest punt de la C-16 també es van fer talls durant les protestes del Procés i que la dinàmica amb els cotxes va ser la mateixa, sense que hi hagués, en aquest cas, multes per aparcar a la pista de sorra.
Els docents multats asseguren que recorreran contra la decisió i el col·lectiu Alerta Solidària ha apuntat, en un comunicat, que treballen en una Caixa de Resistència Educativa per fer front a les sancions. “Tan bon punt passen el filtre de la Direcció General de Seguretat i del Servei Català de Trànsit i prenen forma sota l’obertura d’un expedient administratiu sancionador, aquestes sancions només poden respondre a la directriu política de castigar i intimidar un moviment contestatari que exerceix els seus legítims drets de protesta”, diu Alerta Solidària en el text.
Bordes també recorda, en aquest sentit, que els talls formen part de la “desobediència civil no violenta”, una forma de protesta que “permet posar sobre la taula la problemàtica sense fer mal a ningú”. “Aquestes estratègies de repressió de baixa intensitat, de càstig al dret a la protesta, no són efectives perquè no s’aguanten per enlloc i perquè l’únic que reafirmem és que el que fem té impacte”, remarca. El docent, afiliat a la CGT i participant de l’Assemblea Educativa del Bages, creu que l’últim cicle ha “polititzat” molts docents. “Les protestes tenen cicles i potser cal repensar la lluita, però els docents estem més conscienciats que abans, com demostren les mostres de suport rebudes”, comenta.
Un tall de cinc hores amb botifarrada i activitats infantils
Els fets van passar el passat 14 de maig, en el marc d’una vaga territorialitzada que afectava ciutats de Girona i l’Empordà i la Catalunya Central. El tall de la C-16 va reunir unes 450 persones de diferents punts del territori. A l’altura de Sallent van confluir al migdia tres marxes que arribaven de Manresa, Artés i de Sallent mateix i el tall va allargar-se durant cinc hores, fins a gairebé les cinc de la tarda. L’acció va propiciar que hi hagués una botifarrada, concerts i activitats infantils a la carretera. Els organitzadors asseguren que no van rebre aleshores cap pressió per aixecar la concentració, ni de l’administració ni dels Mossos, i que van posar-hi fi per la calor i un cop aconseguit certa repercussió. Per aquest motiu, “les multes encara sorprenen més”, comenta Bordes.
Els docents més mobilitzats mantenen que el curs vinent “no començarà amb normalitat” i que plantejaran “noves formes de protesta imaginatives”. Aquest final de curs, l’auge de les assemblees ha estat clau, entre altres, perquè els talls de carretera sumessin més adeptes que en altres protestes. Tant, que a finals de maig, abans de començar la sisena reunió del segon cicle negociador, el Govern va demanar als sindicats que aixequessin els talls si volien començar la reunió. Públicament, el Departament d’Educació va reconèixer que havia comunicat als agents socials que se sentia “incòmode” negociant amb el país paralitzat. Als sindicats no els consta que hi hagi cap altra multa de característiques similars en altres indrets del país durant els dies de vaga.