El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) recorda a la Generalitat que ha de complir de forma “estricta” la sentència sobre el decret de currículum, que obliga a impartir dos tipus de matemàtiques a 4t d’ESO. Una d’elles de caracter científic, més complexa, dirigida a aquells que vulguin fer batxillerat científic, i una segona més simple per a la resta. El tribunal, que ja havia donat la raó al sindicat Professors de Secundària (Aspec) en un primer recurs, considera que la triple fórmula que ha proposat el Govern per complir la sentència –que combina desdoblaments amb formats híbrids, a elecció de les direccions– no és vàlida. “En cap cas no es pot considerar executada la sentència a través del document aportat per l’administració”, apunta el tribunal.
La Generalitat havia cedit la responsabilitat als centres, amb tres fórmules diferents per impartir les dues matemàtiques. Només la primera, que desdobla la classe en dos per fer les dues matèries per separat, s’ajustaria a la normativa vigent. La segona i tercera opció proposaven fer una de les quatre hores setmanals per separat o introduir un segon docent unes hores. El sindicat Professors de Secundària, que havia titllat les últimes opcions d’“ocurrències”, assegura que ha esperat a moure fitxa a final de curs perquè una possible sentència favorable no intercedís en els aprenentatges dels alumnes d’aquest anys.
El tribunal només valida el desdoblament
“De les tres propostes alternatives formulades, només la primera de les opcions compleix la normativa bàsica en els termes establerts a la sentència”, diu ara el tribunal en un escrit nou. “L’esborrany aportat [per la Generalitat, amb les tres alternatives] no només no és idoni per executar la sentència als seus estrictes termes, sinó que contravé allò executat, perquè no preserva el dret fonamental a l’educació dels alumnes i no salvaguarda el seu dret a obtenir una activitat prestacional educativa”, insisteix el text. Els magistrats puntualitzen que les dues assignatures s’han de cursar mitjançant “dues línies” per separat.
El tribunal valida així els arguments del sindicat de secundària, que discrepa d’un decret que “refon les dues opcions” i determina “que alguns sabers de les matemàtiques B [les científiques] no es reflecteixin al currículum de matemàtiques”. Aquest fet, apuntava l’organització en el seu recurs, afavoreix un “tracte desigual i perjudicial” respecte d’alguns dels alumnes interessats en la matèria.
La Generalitat, en aquest cas, al·legava que “les competències específiques, els criteris d’avaluació i els sabers associats” en cadascuna de les dues matemàtiques “són pràcticament” els mateixos. Per tant, no veia justificat l’agrupació de l’alumnat “en dues matèries molt similars”. El tribunal no compra l’argument i l’obliga a seguir al peu de la lletra la normativa estatal. En la nova sentència, els magistrats demanen al Govern qui n’és el responsable, per fer-hi seguiment, i li dona de marge un mes per polir la normativa.
Canvis de cara al curs vinent
D’aquesta forma, el curs vinent ja s’haurien de notar aquest i altres canvis en el decret de currículum. Per exemple, els centres també hauran d’oferir als alumnes totes les optatives que estan estipulades en el currículum i cursar-les en cas que hi hagi un mínim de deu estudiants que la vulguin fer. Respecte a les matemàtiques, els alumnes hauran de decidir, amb l’ajuda de l’orientador del centre, quina de les dues assignatures –la científica o la social– vol cursar durant tot el curs, i només en casos excepcionals podran canviar-se durant el primer mes del curs.