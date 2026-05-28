El conflicte entre els professionals educatius i el Govern segueix ben viu després d’una nova manca d’entesa en la reunió celebrada el passat dimecres 27 de maig. Només un dia després, i a les portes d’una nova reunió amb la Conselleria d’Educació, els docents han tallat l’autopista C-32 a Mataró, una protesta emmarcada en una nova jornada de vaga territorial per part dels professionals del Maresme i el Vallès Oriental i Occidental.
Una mobilització que ha seguit els passos de les darreres protestes dels docents d’aquest sector territorial del país i que s’ha fet a l’altura del centre comercial Mataró Parc, des d’on els docents han accedit a la xarxa viària catalana i han començat el tall. Una nova vaga territorial que arriba després que el col·lectiu docent mostrés novament el múscul amb una mobilització multitudinària arreu de Catalunya mentre els representants sindicals negociaven amb la conselleria a Barcelona. En declaracions fetes a l’ACN la delegada del sindicat USTEC, el sindicat majoritari en el sector educatiu, Anna Torralbo, ha destacat que “esperem que sigui l’últim dia” de mobilitzacions i que d’una vegada per totes les negociacions amb el Govern es tanquin i es millorin les condicions laborals dels professionals educatius catalans. Torralba ha assenyalat que si no hi ha acord hi haurà “accions més contundents” i s’espera que la mobilització feta a la C-32 es desplaci durant el matí cap al centre de Mataró, on faran una marxa fins a la seu dels Serveis Territorials d’Educació.
La sisena reunió entre educació i els sindicats, sense acord
El passat dimecres la conselleria i els sindicats es van tornar a reunir. Una reunió en la qual es van apropar postures, però no es va acabar de tancar un acord que satisfés les dues parts. Educació va proposar dotar de 47 euros mensuals el complement el curs vinent i es va obrir a estudiar la contraproposta dels sindicats, els quals demanen doblar aquest import. Unes postures que es van apropant malgrat els sindicats que convoquen les vagues encara veuen insuficient la nova oferta salarial, tot i que l’ambient distès no va tenir res a veure amb el de reunions anteriors.