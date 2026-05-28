El conflicto entre los profesionales educativos y el Gobierno sigue vivo después de una nueva falta de entendimiento en la reunión celebrada el pasado miércoles 27 de mayo. Solo un día después, y a las puertas de una nueva reunión con la Consejería de Educación, los docentes han cortado la autopista C-32 en Mataró, una protesta enmarcada en una nueva jornada de huelga territorial por parte de los profesionales del Maresme y el Vallès Oriental y Occidental.

Una movilización que ha seguido los pasos de las últimas protestas de los docentes de este sector territorial del país y que se ha realizado a la altura del centro comercial Mataró Parc, desde donde los docentes han accedido a la red viaria catalana y han comenzado el corte. Una nueva huelga territorial que llega después de que el colectivo docente mostrara nuevamente su fuerza con una movilización multitudinaria en toda Cataluña mientras los representantes sindicales negociaban con la consejería en Barcelona. En declaraciones hechas a la ACN, la delegada del sindicato USTEC, el sindicato mayoritario en el sector educativo, Anna Torralbo, ha destacado que «esperamos que sea el último día» de movilizaciones y que de una vez por todas las negociaciones con el Gobierno se cierren y se mejoren las condiciones laborales de los profesionales educativos catalanes. Torralbo ha señalado que si no hay acuerdo habrá «acciones más contundentes» y se espera que la movilización hecha en la C-32 se desplace durante la mañana hacia el centro de Mataró, donde realizarán una marcha hasta la sede de los Servicios Territoriales de Educación.

Docentes caminando por la C-32 en Mataró. | Jordi Pujolar (ACN)

La sexta reunión entre educación y los sindicatos, sin acuerdo

El pasado miércoles la consejería y los sindicatos se volvieron a reunir. Una reunión en la cual se acercaron posturas, pero no se logró cerrar un acuerdo que satisfaciera a ambas partes. Educación propuso dotar de 47 euros mensuales el complemento el próximo curso y se abrió a estudiar la contrapropuesta de los sindicatos, quienes piden doblar este importe. Unas posturas que se van acercando a pesar de que los sindicatos que convocan las huelgas todavía ven insuficiente la nueva oferta salarial, aunque el ambiente distendido no tuvo nada que ver con el de reuniones anteriores.