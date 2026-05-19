Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el Govern de la Generalitat de Catalunya han tancat un acord per als pressupostos de l’executiu català. Uns comptes catalans que ha presentat la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, qui ha obert la porta a negociar els pressupostos amb els docents en vaga al·legant que el pressupost “és viu” i es “poden moure coses”. Una postura del Govern d’obrir els pressupostos a la negociació amb els docents que ha implicat també una clatellada cap a les demandes dels professionals educatius, ja que Romero ha titllat d'”inassumibles” algunes de les condicions que proposen els docents catalans per aixecar les vagues.
La consellera d’economia del Govern ha allargat la mà al sector educatiu tot i que ha rebutjat posar una “xifra sobre el marge de negociació” amb els docents i ha tancat files amb el PSC i l’executiu català assegurant que l’acord assolit amb els sindicats espanyols CCOO i UGT és un molt bon acord” amb un increment “molt important” en retribucions i altres recursos per al sector educatiu. De fet, Romero ha defensat la postura del Govern de no cedir a totes les demandes, ja que si la xifra proposada pels docents és molt alta pot ser un aspecte “complicat” i ha preguntat quin seria l’impacte a la totalitat dels pressupostos catalans. “Què deixem de fer, per fer això?”, ha etzibat.
Romero defensa el diàleg i les mesures del Govern per al sector
Des del Govern de la Generalitat, però, han volgut mantenir les negociacions obertes amb els docents i la consellera d’economia ha assegurat que la titular d’Educació de l’executiu català s’asseurà dimecres a negociar amb els sindicats “amb voluntat d’escoltar i de negociar”. Romero ha apel·lat a la importància de la negociació i ha assegurat que el què importa és que es “dialogui” i es pugui desencallar la situació a l’educació.
A més, la consellera d’economia ha assenyalat que el pacte rubricat amb ERC inclou un paquet de mesures destinades al sector educatiu com incrementar fins als 400 milions la inversió del Govern en els centres educatius, la inversió de 100 milions per climatitzar les escoles, 50 milions al val escolar, 8,8 milions al Pla de Biblioteques Escolars per als centres públics o 1 milió més per a les aules d’acollida.