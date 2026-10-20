Infantil tindrà pantalles a l’aula, finalment. Les pissarres digitals que es van instal·lar durant l’època del conseller Josep González Cambray, d’ERC, i que l’executiu actual, del PSC, volia eliminar, no podran despenjar-se de la paret perquè van adquirir-se amb els fons europeus Next Generation. Les condicions de la compra no n’impedeixen el trasllat en si, però la Generalitat perdria la garantia de set anys si les toca, i s’exposaria a haver de retornar els diners. Aquest impediment suposa un nou daltabaix per a la consellera Esther Niubó, que només entrar al Departament d’Educació va proposar una restricció més severa encara tant dels mòbils com de les pantalles a l’escola. En un intent de revertir els mals resultats en llengua i comprensió lectora dels darrers anys, Niubó va anunciar una reducció “progressiva” de la tecnologia a infantil fins a l’eliminació total.
Fonts del departament defensen a El Món que s’han retirat algunes de les funcions tecnològiques de les pantalles per convertir-les en pissarres normals “però amb àudio”. Això implica, per exemple, que els docents no podran buscar i projectar vídeos de YouTube i que els infants tampoc podran fer-les servir lliurement. “Es planteja un model d’ús pedagògic, restringit i segur d’aquests dispositius”, defensa la conselleria. Les noves indicacions, que ha avançat El Periódico, situen aquestes pantalles com un “recurs educatiu puntual, no pas una pantalla d’ús permanent”. “Cal utilitzar-la quan aporta valor a l’activitat educativa compartida i controlar-ne el temps d’ús”, insisteix el departament.
En tot cas, i malgrat reduir algunes funcions, les pissarres no perdran el seu ús interactiu. Es reprogramaran de manera que el docent, amb una contrasenya, disposarà de les funcionalitats multimèdia completes. I la canalla tindrà accés als recursos autoritzats, principalment en l’entorn EDU365 (interactius i tallers) i en la biblioteca d’activitats JClic, que fomenten les habilitats d’expressió i comprensió oral, entre altres. El mateix departament proposa, en el marc de la seva guia, algunes modalitats: la pissarra blanca, que permet treballar la grafomotricitat, el dibuix col·lectiu o les formes geomètriques; el reproductor d’àudio per a música, endevinalles sonores, poemes i narracions –algunes plataformes critiquen que sigui un vídeo o àudio i no el mestre qui les expliqui– i oralitat d’altres llengües; també hi ha calculadora, rellotge i temporitzador, la lupa o un microscopi digital.
Peticions per reduir les pantalles a l’aula
L’impediment de retirar-les regira les intencions del departament i també d’algunes plataformes pedagògiques que avisen de l’abús que s’està fent de les pantalles en etapes infantils. En una compareixença a la comissió del Parlament de Catalunya, l’organització Aixeca ha demanat justament accelerar les mesures per reduir la presència de pantalles als centres educatius, advertint que “no n’hi ha prou amb prohibir els telèfons mòbils als instituts”. L’entitat ve d’exigir una revisió “immediata” de tots els dispositius digitals que el Departament d’Educació proporciona a l’alumnat.
El doctor en biologia i neurociència David Bueno, un dels integrants del grup d’experts formats per l’administració anterior de Pere Aragonès després dels mals resultats, reconeix que les pantalles no són dolentes en si, però que els darrers anys se n’havia abusat. “Són un bon complement, però no pot substituir els mestres, sobretot pel que fa al contacte personal”, reflexiona en conversa amb El Món. En aquest sentit, hi ha bàsics que no poden canviar, com són les cançons o els contes. “L’emoció que provoques i les habilitats que despertes són molt més altes que si ho fa un vídeo”, conclou. Per què, aleshores, es va fomentar les pantalles fa tres anys? “Hi ha molts interessos i molts diners pel mig. I és difícil fer una reflexió pausada en un món tan accelerat”, resumeix l’expert. L’executiu d’Aragonès va gastar-se prop de 90 milions d’euros en la compra d’aquestes pissarres, per exemple.
Dins del mateix Govern també hi ha qui aposta per una reducció de les pantalles. Sense anar més lluny, l’última Guia de Salut Digital elaborada pel Departament de Salut avisava que l’ús d’aquestes pantalles en menors de sis anys provoca retards en el desenvolupament del llenguatge, sedentarisme, miopia, alteracions del son i canvis en el funcionament tant cognitiu com emocional. Després de publicar-se l’informe, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar una seixantena de mesures sota el lema ‘Protegim la infància: apaguem pantalles i obrim llibres’.