El Departament d’Educació ha decidit finalment posposar l’exigència del nivell C2 de català al professorat. La mesura havia d’entrar en vigor el curs vinent, però el Govern entén que la seva “implantació immediata” comportaria “una greu dificultat per cobrir substitucions i vacants docents”. Una nova resolució, publicada al Diari Oficial de la Generalitat, remarca que no hi ha prou personal docent que disposa d’aquesta acreditació, la qual cosa “impedeix l’aplicació immediata i generalitzada del requisit esmentat”.
En aquest sentit, s’aposta per adoptar “mesures transitòries de caràcter excepcional” que “permetin garantir la prestació efectiva del servei públic educatiu”. Els canvis, que ha avançat l’Ara, permetran que els docents que encara no tenen acreditat el nivell C2 puguin formar part de la nova convocatòria si assumeixen el “compromís” d’obtenir el certificat abans d’acabar el curs.
Educació veia “impossible” cobrir totes les places
Fonts del departament remarquen a El Món que seria “impossible materialment” cobrir totes les necessitats de professorat i que l’obligatorietat del departament és “garantir el funcionament dels centres educatius i el dret fonamental de l’alumnat a rebre educació”. “Cal tenir en compte –justifica Educació– que hi ha un nombre significatiu de docents que ja s’han examinat i no disposaran dels resultats fins al pròxim mes de setembre.
Des de l’executiu apunten que s’estableix un calendari d’implementació “proporcionada i temporal” que permet “compatibilitzar la garantia del servei educatiu amb l’objectiu d’elevar el nivell de competència lingüística del professorat”. El Govern aclareix, en tot cas, que es tracta d’una mesura “temporal” sense “vocació de permanència”: “No elimina el requisit, sinó que garanteix la continuïtat del servei educatiu durant el curs vigent”.
L’executiu defensa que el canvi no canvia l’aposta pel C2 de català, que “passa de ser un mèrit a un requisit indispensable”. Niubó s’havia compromès a implementar la mesura el curs 2026-27 (el pròxim), en la línia del decret que exigeix el nivell màxim de català, però havia avisat alhora de possibles dificultats tècniques i que el seu equip estudiaria l’impacte de la mesura. Només el 25% del professorat català disposa del certificat, tal com s’ha publicat els darrers mesos, malgrat que els darrers anys s’ha triplicat l’oferta formativa i d’acreditació del C2.