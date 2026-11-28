L’assetjament laboral és més invisible quan la víctima és un funcionari. L’informe estratègic de la Intersindical ho corrobora en l’àmbit educatiu amb dades concretes de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI). Un de cada quatre docents afirma haver patit assetjament laboral durant la seva trajectòria a les EOI i un 4,5% ha denunciat haver patit un cas d’assetjament sexual. El sindicat assegura que els docents (el 73% dels enquestats, de fet) desconeix que hi ha mecanismes per denunciar-ho i manté que les direccions són més aviat un obstacle. En tot cas, les víctimes lamenten que els canals són poc fiables i que l’administració sempre acaba arxivant el cas.
El president de l’Associació de Víctimes Laborals, Joaquim Vilargunter, dona credibilitat a les dades perquè l’administració “és jutge i part” en aquests processos i acaba mirant cap a una altra banda. “El professorat, els professionals del sistema de salut i els de l’administració són els tres col·lectius més afectats”, confirma en conversa amb El Món. “A l’empresa privada els casos comencen i acaben, perquè l’afectat presenta una demanda i acaba canviant de feina”, continua explicant, “però amb l’administració això no passa, perquè l’afectat pot canviar més fàcilment de designació i l’administració mai reconeix el que pugui haver passat”. Segons dades oficials, que l’associació ha obtingut amb una petició de transparència, la Generalitat només va determinar que hi havia indicis d’assetjament en 17 de les 530 denúncies entre el 2020 i el 2024. “És a dir”, conclou Vilargunter, “que només un 3,21% dels casos passen de la primera fase”.
Una víctima de les EOI: “Em tancaven en un despatx i en sortia plorant”
La Marta Pombo és professora d’alemany de l’EOI de l’Hospitalet de Llobregat, escola que va escollir després d’un any patint assetjament en el centre anterior. L’afectada, que prefereix no donar el nom del centre on va patir la situació que relata, va denunciar el cas, però no l’ha guanyat. “Es van dedicar a desacreditar-me, a dir-me que no feia bé les coses i van acabar posant el meu grup d’alumnes en contra meva”, explica. “Venia de secundària i era pràcticament l’única funcionària, la resta eren tots interins”, continua, “vaig cometre errors, com tothom, però van anar contra mi, volien que em cansés perquè no tornés a escollir aquella escola”.
La gota que va fer vessar el got va ser tot un seguit de tancades al despatx de la direcció. “Em tancaven cada divendres, que no tenim classe, per dir-me tot el que feia malament. Sortia plorant cada dia. I quan finalment vaig demanar el canvi ja no van tornar-me a cridar”, comenta. Segons Pombo, aquesta dinàmica es va produir amb una altra companya i, investigant, van trobar cinc casos més. És a partir d’aquí que contacta amb l’associació. “Hi ha un protocol, però no funciona. Els casos s’han d’investigar. Potser has tingut una mala temporada o és una cosa personal de manies, però s’ha d’investigar igualment”, conclou.
Vilargunter remarca que el protocol del Departament d’Educació, que deriva els casos a Funció Pública (qui gestiona els funcionaris), “no és eficaç”. “El més greu és la inhibició de la Inspecció. Es basen en un criteri tècnic que diu que no han d’intervenir en casos de funcionaris i aleshores els treballadors no tenen a què agafar-se. Inspecció és el primer obstacle que es troben les víctimes”, remarca l’advocat.
Més enllà dels inspectors, els orientadors troben obstacles més endavant. Aconseguir proves és complicat, un aspecte que frena el recorregut de molts expedients. “És un assetjament molt subtil amb l’objectiu que te’n cansis i marxis”, comenta Pombo. I els funcionaris, podent canviar de designació amb les mateixes condicions, acaben cedint. “És diferent que a l’empresa privada, que si marxes, marxes amb una mà al davant i una darrera”, remarca Vilargunter. “Les empreses, davant d’una possible denuncia, molts cops acaben arribant a un pacte econòmic”, conclou. Aquest diari ha sol·licitat el nombre de casos d’assetjament acreditats pel Departament d’Educació, però la conselleria no ha donat cap resposta.