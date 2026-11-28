El acoso laboral es más invisible cuando la víctima es un funcionario. El informe estratégico de la Intersindical lo corrobora en el ámbito educativo con datos concretos de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). Uno de cada cuatro docentes afirma haber sufrido acoso laboral durante su trayectoria en las EOI y un 4,5% ha denunciado haber sufrido un caso de acoso sexual. El sindicato asegura que los docentes (el 73% de los encuestados, de hecho) desconocen que hay mecanismos para denunciarlo y mantiene que las direcciones son más bien un obstáculo. En todo caso, las víctimas lamentan que los canales son poco fiables y que la administración siempre acaba archivando el caso.

El presidente de la Asociación de Víctimas Laborales, Joaquim Vilargunter, da credibilidad a los datos porque la administración “es juez y parte” en estos procesos y acaba mirando hacia otro lado. “El profesorado, los profesionales del sistema de salud y los de la administración son los tres colectivos más afectados”, confirma en conversación con El Món. “En la empresa privada los casos comienzan y terminan, porque el afectado presenta una demanda y acaba cambiando de trabajo”, continúa explicando, “pero con la administración esto no pasa, porque el afectado puede cambiar más fácilmente de designación y la administración nunca reconoce lo que pueda haber pasado”. Según datos oficiales, que la asociación ha obtenido con una petición de transparencia, la Generalitat solo determinó que había indicios de acoso en 17 de las 530 denuncias entre el 2020 y el 2024. “Es decir”, concluye Vilargunter, “que solo un 3,21% de los casos pasan de la primera fase”.

Intersindical Educación incorpora los acosos en su informe sobre las EOI | David Zorrakino / Europa Press

Una víctima de las EOI: “Me encerraban en un despacho y salía llorando”

Marta Pombo es profesora de alemán de la EOI de l’Hospitalet de Llobregat, escuela que eligió después de un año sufriendo acoso en el centro anterior. La afectada, que prefiere no dar el nombre del centro donde sufrió la situación que relata, denunció el caso, pero no lo ha ganado. “Se dedicaron a desacreditarme, a decirme que no hacía bien las cosas y acabaron poniendo a mi grupo de alumnos en mi contra”, explica. “Venía de secundaria y era prácticamente la única funcionaria, el resto eran todos interinos”, continúa, “cometí errores, como todos, pero fueron contra mí, querían que me cansara para no volver a elegir esa escuela”.

La gota que colmó el vaso fue toda una serie de encerronas en el despacho de la dirección. “Me encerraban cada viernes, que no tenemos clase, para decirme todo lo que hacía mal. Salía llorando cada día. Y cuando finalmente pedí el cambio ya no volvieron a llamarme”, comenta. Según Pombo, esta dinámica se produjo con otra compañera y, investigando, encontraron cinco casos más. Es a partir de ahí que contacta con la asociación. “Hay un protocolo, pero no funciona. Los casos deben investigarse. Quizás has tenido una mala temporada o es algo personal de manías, pero se debe investigar igualmente”, concluye.

Vilargunter remarca que el protocolo del Departamento de Educación, que deriva los casos a Función Pública (quien gestiona los funcionarios), “no es eficaz”. “Lo más grave es la inhibición de la Inspección. Se basan en un criterio técnico que dice que no deben intervenir en casos de funcionarios y entonces los trabajadores no tienen a qué agarrarse. Inspección es el primer obstáculo que encuentran las víctimas”, remarca el abogado.

Más allá de los inspectores, los orientadores encuentran obstáculos más adelante. Conseguir pruebas es complicado, un aspecto que frena el recorrido de muchos expedientes. “Es un acoso muy sutil con el objetivo de que te canses y te vayas”, comenta Pombo. Y los funcionarios, pudiendo cambiar de designación con las mismas condiciones, acaban cediendo. “Es diferente que en la empresa privada, que si te vas, te vas con una mano delante y otra detrás”, remarca Vilargunter. “Las empresas, ante una posible denuncia, muchas veces acaban llegando a un pacto económico”, concluye. Este diario ha solicitado el número de casos de acoso acreditados por el Departamento de Educación, pero la consejería no ha dado ninguna respuesta.