La data que donarà el tret de sortida a les primeres rebaixes del 2023

El mes de desembre és sense cap mena de dubte el mes en que més es gasta de tot l’any. Així ho demostren les dades de la OCU, que concreten la percepció general que les festes de Nadal són l’època de més despesa de tot l’any. De mitjana, la gent gasta 735 euros per Nadal. Aquesta xifra engloba també l’alimentació, una de les grans despeses de les festes pels àpats familiars i multitudinaris que es fan durant el Nadal. Entre regals -on es gasten de mitjana 393 euros- i menjar, les butxaques acaben buides després de les festes, motiu pel qual molta gent pensa en els descomptes del gener.

Tot i haver gastat molt per Nadal, la gent continua volent comprar durant el primer mes de l’any i és per això que aprofiten la temporada de rebaixes que comença justament després del dia de Reis. Algunes marques ja tenen les rebaixes en marxa, com ara Mango, que les ha començat el 29 de desembre, però la majoria esperen a després de Reis per rebaixar el preu dels seus productes.

El dia 7 comencen les rebaixes a la majoria d’establiments

Això és el que fa precisament el grup més influent i el que concentra la majoria de vendes pel que fa a roba a l’estat espanyol. Inditex comença les rebaixes el 7 de gener, només un dia després de la visita dels Reis. Això pel que fa a les botigues físiques, a la web i l’aplicació els descomptes comencen el 6 de gener a partir de les nou de la nit. Si hi ha roba que t’interessi has de ser ràpid per evitar que s’esgoti. Normalment les botigues d’Inditex -Stradivarius, Pull and Bear, Bershka, Zara, Oysho i Massimo Duti- venen gairebé tot el seu stock en aquestes rebaixes.

Anunci de rebaixes a l’interior d’un establiment de Terrassa

Pel que fa a les grans superfícies com ara El Corte Inglés, també comencen les rebaixes el 7 de gener, coincidint amb Inditex. Funciona diferent la companyia sueca H&M, que abans de Reis ja ha donat el tret de sortida a les rebaixes. En el seu cas, comencen en torn al 4 de gener.

La data per començar les rebaixes segons la botiga: