Unilever va assenyalar que el 26% dels espanyols desaprofita dinar durant les celebracions de Nadal i va destacar que per combatre aquestes pràctiques ha desenvolupat i actualitzat, juntament amb el Ministeri d’Agricultura, la guia pràctica per reduir les deixalles alimentàries.

Unilever va destacar que manté un ferm compromís amb els seus consumidors i amb la consecució dels objectius per al desenvolupament sostenible i així ho intenta reflectir en la seva manera de treballar, pensar i desenvolupar els productes, així com la manera de distribuir-los.

La companyia creu “en un model de creixement sostenible i són moltes les accions i els compromisos adquirits per posar-ho en pràctica i assolir els objectius marcats per aconseguir un futur més compromès amb el planeta”.

En aquest sentit, la companyia vol abordar un dels problemes més importants a què s’enfronten els consumidors durant l’època de Nadal: el malbaratament alimentari. I és que el 26% dels espanyols desaprofiten menjar durant aquestes dates i un de cada tres (36%) assegura que llença més aliments a les celebracions nadalenques que en qualsevol altra època de l’any, segons l’Estudi sobre el malbaratament alimentari per Nadal a Espanya 2021′ de ‘Too Good To Go’, l’app que ajuda establiments d’alimentació a vendre l’excedent de menjar a preus reduïts per evitar-ne el malbaratament.

Cada cop més, el consumidor mostra la seva preocupació pel seu benestar i per adquirir un propòsit de vida, i en aquest sentit, és cada cop més caut i ha adquirit unes pautes i hàbits de consum més conscienciat amb l’aprofitament evitant grans compres i una visió a curt termini del consumisme. Aquesta és una de les conclusions que s’extreu de l’últim ‘Estudi de Consum Nadalenc 2022’ de la consultora Deloitte en què també es destaca que l’alimentació és una de les categories que concentrarà més volum de despesa aquestes dates, amb un 36% a total, i que el 79% dels consumidors són cada vegada més conscients que han de reduir el malbaratament a casa seva.

Consells

Per fer front a aquesta situació i per ajudar a reduir aquest excés de consum que es produeix durant les festes nadalenques, Unilever mostren a través d’una guia pràctica, alguns dels trucs, consells i idees que ajudaran les llars a reduir les deixalles alimentàries a les llars.

La guia està estructurada en tres grans apartats: planificar, cuinar i reutilitzar; cadascú correspon als moments en què tenim oportunitat de ser més eficients i, en conseqüència, de reduir la quantitat de residus generats en cuinar a casa.

Aquests tres passos inclouen diferents oportunitats de millora i de reducció de minves, com ara la planificació de la compra, emmagatzemar els aliments, ajustar la quantitat d’ingredients, reutilitzar les sobres i reciclar a casa.

Un dels punts clau a l’hora d’organitzar el menú per a una celebració de Nadal serà preveure allò que consumirem i ajustar les quantitats adequades dels ingredients per al nombre de comensals que es tingui a taula.

Posteriorment a aquesta planificació, és clau fer una compra correcta. Una idea fàcil i senzilla és fer una llista ordenant els productes segons la prioritat, segons siguin indispensables, així en cas de disposar de poc de temps per fer la compra, aquesta se centrarà només en aquells productes essencials.

Després de la compra, la guia mostra com podem emmagatzemar els aliments freds a la nevera per a una millor conservació i evitar així que es malgastin, a través d’idees i trucs fàcils i senzills. A la prestatgeria superior, els lactis i ous, al centre podem dipositar els productes cuinats i aquells llestos per servir, la zona més freda de la nevera és la que està més avall, per la qual cosa hem de disposar d’espai suficient per emmagatzemar els aliments peribles com a carns, aus i peix. Els calaixos són ideals per guardar la fruita i la verdura i finalment a la porta hem de guardar aquells productes que no requereixin gaire fred com salses, margarina o maionesa.

En acabar, molt del menjar sobrant es pot convertir en un gran aliat per cuinar receptes de reaprofitament, molt típic al nostre país i encara més en aquesta època de l’any. Algunes de les receptes que proposa la guia amb el sobrant dels menús són: croquetes i canelons amb la resta de pollastre, pasta integral amb verduretes amb minves de gall dindi, quiche de llagostins, amb la resta del garrí es pot cuinar unes delicioses llenties i amb el xai un arròs caldós amb carxofes. A més, la guia inclou algunes receptes de postres de reaprofitament com un pastís de xocolata sense coure amb restes de polvoró i un plum cake de fruita amb sobres de macedònia.

Planificar el menjar, dissenyar els menús, fer un inventari dels ingredients, fer llista de la compra, servir al plat racions moderades de menjar i finalment aprofitar les restes sobrants aplicant la cultura del reaprofitament, són algunes de les senzilles accions que contribueixen a minimitzar les deixalles i, doncs, a estalviar i protegir el medi ambient.

“Aquesta guia pràctica i senzilla suposa una gran ajuda per als consumidors que estan conscienciats i volen reduir el malbaratament d’aliments que es genera durant Nadal. Des d’Unilever estem molt compromesos amb aquesta lluita i per això creiem que és clau comptar amb informació pràctica i actualitzada per crear així una consciència més gran per a la presa d’acció”, va explicar Ana Palencia, directora de Comunicació i Sostenibilitat a Unilever Espanya.