Cues quilomètriques a l’AP-7 per un accident múltiple en l’operació sortida

L’autopista AP-7 registra aquest divendres a la tarda prop de quinze quilòmetres de cua entre Subirats i Castellbisbal, en sentit sud, a causa d’un accident múltiple en què hi hauria almenys sis vehicles implicats. L’incident ha passat en l’arrencada de l’operació sortida de les vacances d’estiu que, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), mobilitzarà uns 490.000 vehicles, que sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’SCT ha informat que el sinistre entre Subirats i Castellbisbal ha obligat a tallar un carril en aquest tram. L’accident ha dificultat la circulació en aquesta via. L’autopista acumula a les set de la tarda prop de trenta quilòmetres de cua en ambdós sentits en diferents trams. A l’AP-7 també s’ha hagut de tallar un carril a l’Ampolla en direcció sud per un accident entre dos camions, que ha arribat a provocar més de 10 quilòmetres de cua.

Altres vies amb congestions de trànsit són, a la ciutat de Barcelona, la B-10, al nus del Llobregat, i la B-20, al nus de la Trinitat, així com la C-17 entre Parets del Vallès i Mollet del Vallès. Les incidències a les carreteres es poden seguir en directe des d’aquí:

Restriccions i carrils addicionals

Per intentar descongestionar el trànsit, l’SCT aplica durant tot el mes d’agost mesures per restringir el pas de camions, sobretot dissabte i diumenge. Els vehicles de gran tonatge, per exemple, estaran limitats en vies com la C-31, la C-33, l’A-7 o l’A-2. D’altra banda, també habilitarà carrils addicionals de tornada, que seran operatius diumenge. De fet, aquest diumenge s’espera que retornin a Barcelona uns 260.000 vehicles.

Creixement d’un 5% de vols al Prat

L’aeroport del Prat té previst operar 4.706 vols en l’operació sortida per les vacances d’agost, segons dades d’Aena. Aquesta xifra suposa un increment del 5,7% respecte al mateix període de l’any passat. De fet, el dia amb més operacions programades és aquest divendres, amb 999 vols, per sobre dels 923 de l’últim divendres abans de l’inici d’agost de l’any passat. El segon dia amb més moviment serà diumenge 30 de juliol, amb 969 vols, seguit de dilluns 31, amb 952; dimarts 1 d’agost, amb 916, i dissabte 29 de juliol, amb 870. El 2022, el dia amb més moviment va ser el diumenge 31, amb 932 vols.