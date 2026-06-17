Protecció Civil ha ordenat aquest dimecres al vespre el confinament dels veïns de Pallerols, al municipi de Talavera, i de Ribera d’Ondara, a la Segarra, a causa d’un incendi de vegetació agrícola que crema camps de cereals sense segar. El foc, declarat poc abans de dos quarts de set de la tarda, ha mobilitzat un ampli dispositiu d’emergència i ha obligat a tallar l’autovia A-2 en tots dos sentits entre Jorba i Cervera.
L’incendi s’ha iniciat cap a les 18.22 hores per causes que encara es desconeixen i ha avançat ràpidament empès pel vent de marinada que bufa a la zona. Davant l’evolució del foc i la gran columna de fum generada, Protecció Civil ha enviat una alerta ES-Alert als telèfons mòbils dels habitants dels dos nuclis afectats. El missatge insta la població a romandre confinada, tancar portes i finestres i evitar qualsevol desplaçament per l’exterior mentre continuen les tasques d’extinció. Les autoritats també demanen seguir en tot moment les indicacions dels serveis d’emergència.
Enviem una alerta de #ProteccióCivil als mòbils de Pallerols (Talavera) i Ribera d'Ondara.— Protecció civil (@emergenciescat) June 17, 2026
S'ordena el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal.
Seguiu les indicacions i tanqueu portes i finestres. No circuleu.#AlertaCat #INFOCAT pic.twitter.com/wACbf23orb
Més de 150 efectius desplegats
Els Bombers de la Generalitat han anat ampliant progressivament el dispositiu a mesura que evolucionava l’incendi. Inicialment, s’hi han destinat 24 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris, però hores després el desplegament ja superava les quaranta dotacions terrestres i una desena de mitjans aeris, entre helicòpters bombarders, avions de vigilància i atac i l’helicòpter de comandament.
Continuem treballant intensament a l'incendi #IFTalavera. Concentrem els esforços en el flanc esquerre perquè és el que presenta major potencial d'afectació. El foc continua actiu. Hi hem desplegat 59 dotacions en total.— Bombers (@bomberscat) June 17, 2026
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En total, més de 150 efectius treballen sobre el terreny amb l’objectiu de controlar el foc abans de la caiguda de la nit. Les tasques se centren a atacar simultàniament els diferents flancs de l’incendi: al flanc esquerre i a la cua s’hi treballa amb maquinària pesant, mentre que al cap i al flanc dret —els sectors més castigats per la marinada— s’hi fan descàrregues constants d’aigua des de l’aire.
Tall de l’A-2 i desviaments
L’incendi també ha tingut afectacions importants a la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha informat del tall de l’A-2 entre Jorba i Cervera en ambdós sentits de la marxa. Els vehicles són desviats per la C-25 i la C-1412a, mentre que una altra alternativa és utilitzar l’autopista AP-2. Els equips d’emergència continuen treballant per evitar que les flames guanyin extensió i poder estabilitzar l’incendi durant les pròximes hores.