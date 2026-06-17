Protección Civil ha ordenado este miércoles por la noche el confinamiento de los vecinos de Pallerols, en el municipio de Talavera, y de Ribera d’Ondara, en la Segarra, debido a un incendio de vegetación agrícola que quema campos de cereales sin cosechar. El fuego, declarado poco antes de las seis y media de la tarde, ha movilizado un amplio dispositivo de emergencia y ha obligado a cortar la autovía A-2 en ambos sentidos entre Jorba y Cervera.

El incendio se inició hacia las 18:22 horas por causas que aún se desconocen y ha avanzado rápidamente empujado por el viento de marinada que sopla en la zona. Ante la evolución del fuego y la gran columna de humo generada, Protección Civil ha enviado una alerta ES-Alert a los teléfonos móviles de los habitantes de los dos núcleos afectados. El mensaje insta a la población a permanecer confinada, cerrar puertas y ventanas y evitar cualquier desplazamiento al exterior mientras continúan las labores de extinción. Las autoridades también piden seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Enviamos una alerta de #ProteccióCivil a los móviles de Pallerols (Talavera) y Ribera d’Ondara.



Se ordena el confinamiento a la población de estos municipios de la Segarra por incendio forestal.



Sigan las indicaciones y cierren puertas y ventanas. No circulen.#AlertaCat #INFOCAT pic.twitter.com/wACbf23orb — Protección civil (@emergenciescat) June 17, 2026

Más de 150 efectivos desplegados

Los Bomberos de la Generalitat han ido ampliando progresivamente el dispositivo a medida que evolucionaba el incendio. Inicialmente, se destinaron 24 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos, pero horas después el despliegue ya superaba las cuarenta dotaciones terrestres y una decena de medios aéreos, entre helicópteros bombarderos, aviones de vigilancia y ataque y el helicóptero de mando.

Continuamos trabajando intensamente en el incendio #IFTalavera. Concentramos los esfuerzos en el flanco izquierdo porque es el que presenta mayor potencial de afectación. El fuego continúa activo. Hemos desplegado 59 dotaciones en total.

46🚒 #bomberscat

13🛩️🚁

206👨‍🚒 pic.twitter.com/ynuGLgy9In — Bomberos (@bomberscat) June 17, 2026

En total, más de 150 efectivos trabajan sobre el terreno con el objetivo de controlar el fuego antes de la caída de la noche. Las tareas se centran en atacar simultáneamente los diferentes flancos del incendio: en el flanco izquierdo y en la cola se trabaja con maquinaria pesada, mientras que en la cabeza y el flanco derecho —los sectores más castigados por la marinada— se realizan descargas constantes de agua desde el aire.

Corte de la A-2 y desvíos

El incendio también ha tenido afectaciones importantes en la movilidad. El Servei Català de Trànsit ha informado del corte de la A-2 entre Jorba y Cervera en ambos sentidos de la marcha. Los vehículos son desviados por la C-25 y la C-1412a, mientras que otra alternativa es utilizar la autopista AP-2. Los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar que las llamas ganen extensión y poder estabilizar el incendio durante las próximas horas.