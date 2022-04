Les classes de castellà a refugiats ucraïnesos de Palamós encenen la xarxa

L’Ajuntament de Palamós ha rebut un allau de crítiques després d’anunciar els seus nous cursos de castellà a les persones ucraïneses refugiades al municipi. I és que la ciutat acollidora -que està governada per ERC- ha explicat que ensenyarà castellà a les persones que ho desitgin per tal de poder donar-los “integració”, una paraula que ha fet enfurismar els usuaris de Twitter que han assegurat que “per integrar ucraïnesos calen classes de català”.

S’organitzen classes de castellà per a la integració de les persones ucraïneses refugiades a #Palamós🤗



ℹ️ Les classes les imparteixen voluntaris ucraïnesos residents al municipi.



Més info: https://t.co/MuZOozYF8C pic.twitter.com/ve7YgVieDS — Ajuntament de Palamós (@AjPalamos) April 13, 2022

Palamós és una ciutat d’acollida de víctimes que fugen de la guerra d’Ucraïna i com ha tal ha volgut obrir un curs perquè els ucraïnesos facin classes de castellà. De fet, segons ha afirmat l’Ajuntament de la ciutat en un comunicat aquest dimecres, les classes les imparteixen voluntaris del municipi que volen donar un cop de mà aquesta gent que ha estat acollida. Els usuaris de Twitter han considerat inacceptable que s’intenti integrar a les persones amb l’ensenyament del castellà i no del català.

si paga l'ajuntament, l'ajuntament és de catalunya , les classes han de ser en català, el colmo — stevens (@armandnavarrojo) April 13, 2022

Ahh molt bé i si finalment marxen a França o a Portugal?? Que fareu també els hi ensenyareu francès o portuguès?? Estem a Catalunya i s'ha d'ensenyar el català — Muntsa Fusté Riba (@Muntsa32130616) April 13, 2022

Una rectificació poc factible

Davant la consternació de Twitter, l’Ajuntament ha decidit explicar que és un mecanisme d’integració per a diferents parts de l’Estat i, per tant, com que no saben a on acabaran aquestes persones han decidit començar a impartir els cursos en castellà. Automàticament també han començat a publicar que està previst que es comencin a impartir classes en català per aquelles refugiats que en vulguin aprendre: “El català seguirà essent requisit necessari per als processos definitius d’immigració“, ha exclamat l’ajuntament.

🔶L’Ajuntament treballa en l’organització d’activitats per ✍🏻aprendre català com a llengua d’integració i cohesió social✊🏻El català seguirà essent requisit necessari per als processos definitius d’immigració. — Ajuntament de Palamós (@AjPalamos) April 13, 2022

Aquesta rectificació, però, no ha salvat l’ajuntament de continuar rebent crítiques per assegurar que l’integració es farà en castellà. A part, tal com ha explicat el mateix òrgan, una trentena de persones ucraïneses refugiades a Palamós ja participen de les classes de castellà que s’han organitzat al municipi. “Aquestes iniciatives que s’impulsen amb l’objectiu de donar-los tot el suport, fomentant aquelles eines que han de permetre una còmoda integració d’aquestes persones a la societat local”, diu l’Ajuntament de Palamós en el comunicat on, sens dubte, assegura que el castellà és una eina d’integració.