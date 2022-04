Ucraïna denuncia tortures i assassinats com els de Butxa ara a Makariv

El ministeri de Defensa ucraïnès ha denunciat aquest dissabte que ha trobat 132 cadàvers de civils a la ciutat de Makariv, un municipi a l’oest de la capital del país. Les autoritats ucraïneses asseguren que aquests cadàvers tenen signes d’haver estat “torturats” abans de ser “assassinats” per tropes russes. Ucraïna assegura que a mesura que recupera el control de zones que han estat ocupades per Rússia troben més “crims de guerra” de les tropes enemigues, que han deixat la ciutat en estat de “ruïna”.

Els assassinats de Makariv arriben després que les tropes russes perpetuessin fa uns dies una gran matança a la ciutat de Butxa, on també s’hi van trobar centenars de cadàvers de civils assassinats per l’exèrcit rus. Aquest divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va visitar la localitat i es va mostrar horroritzada per la quantitat de cadàvers que hi va veure. De fet, aquest dissabte la Unió Europea ha denunciat els fets de Butxa com a “crims de guerra” i l’alt representant de la UE, Josep Borrell, ha promès que no quedarà impune.

Justament aquest divendres Rússia va perpetrar un altre atac indiscriminat contra civils. Les tropes russes van bombardejar una estació de tren quan s’intentava evacuar civils, i més d’una cinquantena van morir durant l’atac. Rússia, per la seva banda, continua negant haver comès la matança de Butxa, i assegura que tot és una estratègia d’Ucraïna per perjudicar la imatge de Rússia a nivell internacional.

Rússia canvia la cúpula militar per aconseguir més victòries

El Kremlin ha decidit canviar la cúpula militar per intentar guanyar el control de més zones d’Ucraïna. En els darrers dies els atacs s’estan intensificant, tot i que semblava que les posicions s’acostaven en les trobades que s’estaven mantenint a Turquia, que es va oferir com a mediador. En aquest marc, el govern rus ha designat el general Alexander Dvornikov com nou responsable de les operacions militars, segons ha avançat la BBC. Es tracta d’un militar de 60 anys que té experiència en operacions a Síria i al qual se li ha encarregat organitzar les tropes russes ja que fins ara la coordinació ha estat “realment deficient”.