Caldes de Malavella aspira a acollir la Ryder Cup 2031

Caldes de Malavella podria acollir la Ryder Cup de golf del 2031 sota la candidatura Costa Brava-Barcelona, segons ha avançat La Vanguardia. Es tracta d’una de les competicions esportives més importants i seguides del món i enfronta una selecció de jugadors d’Europa i els Estats Units. De moment, les parts implicades –federacions catalana, espanyola, la Generalitat, altres administracions i els organitzadors- estan negociant amb “molta discreció”. Tot i això, Foment de Treball, que no participa en les negociacions, ha assegurat que la competició es traduiria en un impacte econòmic de 1.300 milions d’euros.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una roda de premsa / ACN

L’alcalde de Caldes i president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha subratllat que per a la població seria un “orgull” convertir-se en “la capital mundial del golf”. Balliu ha recordat que no és el primer cop que opten a acollir la Ryder Cup però que aleshores no va ser possible: “Estem molt il·lusionats perquè és una aposta de tots els estaments públics, fa molt temps que hi estem treballant, som candidats ferms i tenim moltes possibilitats”.

El diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, ha explicat a la CNA que els organitzadors veurien amb “molt bons ulls” la candidatura, que té el suport de les federacions catalana i espanyola i l’Ajuntament i la Diputació de Girona. Masquef també ha confirmat que la Diputació donaria suport a la iniciativa i ha recordat que al 2015 ja es va signar un conveni per presentar una possible una candidatura a partir del 2022. No obstant això, ha deixat clar que encara es troba en “una fase inicial” i que s’està en converses amb els diferents actors implicats.

Una candidatura que ja té una inversió fixada

Segons La Vanguardia, el govern espanyol també avala la candidatura i aportaria 96 milions d’euros a la competició, que se sumarien als 4 milions d’euros de la Diputació i als 25 milions d’euros de l’organització amb l’objectiu de construir un nou camp de golf que complís amb els requisits de la competició. A més, es negocia una aportació de 45 milions d’euros a càrrec de la Generalitat, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.