Els ‘petrodòlars’, les prioritats econòmiques dels jugadors i les presses, els causants del cisma del pàdel

Els petrodòlars, les prioritats econòmiques dels jugadors i les presses han portat al pàdel professional a viure el seu moment més tibant. Així ho han assenyalat experts de l’Instituto Coordenadas de Governanza y Economía Aplicada en el debat dels experts en la ‘Cultura de l’Esport’ que ha celebrat l’entitat per a analitzar els diferents interessos i estratègies que han fet trontollar els fonaments del pàdel professional.

Un debat que arriba a escassos dies de comprovar si els jugadors trenquen unilateralment el seu contracte amb World Padel Tour i disputen la primera prova del Premier Padel Tour, que està previst se celebri a partir del 28 de març a Doha i que coincideix amb el Challenger del WPT de Getafe (Madrid).

Per als experts de l’Instituto Coordenadas, un dels aspectes més “disruptius” procedeix “del capital procedent d’Orient Mitjà”. Des de l’institut assenyalen que la irrupció de Qatar Sports Investments, fons privat presidit per Nasser Al-Khelaïfi, ha suposat “una confrontació directa amb WPT” i ha fet “trontollar les conviccions de la majoria dels jugadors top del torneig que no han dubtat a culpar a WPT de la seva situació actual a canvi d’acceptar el milionari projecte que està disposat a posar Qatar damunt de la taula”. Un projecte que va en contra del marc contractual entre els jugadors i WPT. En aquest sentit, l’Institut considera que el marc contractual permet establir “les bases d’una col·laboració, amb un interès conjunt” i estableix “drets i responsabilitats” col·lectives, en aquest cas, tant per a l’organització com per als jugadors.

Els jugadors són també un de “principals agents que han portat al pàdel a aquesta situació crítica”, segons l’Instituto Coordenadas. La seva participació a Doha suposaria un “mal” important per al WPT i per a “les famílies que treballen en el circuit” i posa al descobert la seva “feblesa de valors” en deixar clar que “la prioritat per a la majoria de jugadors és l’econòmica”.

Els experts de l’Instituto Coordenadas, resulta especialment cridaner el paral·lelisme del conflicte del pàdel amb el del golf, on els desemborsaments de l’Aràbia Saudita havien d’anar destinats a LIV Golf Investments per a activar un circuit asiàtic paral·lel al llegendari PGA Tour. Una situació que l’institut resol aportant les declaracions del golfista espanyol Jon Rahm: “No jugo pels diners, que és l’única raó per a anar allí”.

“El ritme atropellat de la gestió del conflicte” ha estat un altre dels elements que han alimentat el conflicte del pàdel professional segons el grup d’experts de l’Institut. Aquests afirmen que “una conclusió de l’actual marc contractual amb WPT hagués estat clau per a alleujar la tensió, respectant els acords previs” i destaquen l’estratègia agressiva adoptada per part de Qatar Sports Investment que “ha llançat el seu desafiament a dos anys que venci el contracte dels jugadors amb WPT i ha portat als jugadors a prendre decisions controvertides com la confrontació amb WPT”.

L’Instituto Coordenadas conclou subratllant la necessitat de “potenciar les trobades entre els diferents actors de la indústria per a buscar solucions dialogades i consensuades al conflicte” per trobar “la via de l’entesa” i “posar fi al conflicte del pàdel professional”. “Trobades que tinguin com a pilar clau de discussió el creixement de l’esport i que s’apartin dels interessos de fons privats sobre valors ètics i morals”, resol l’Institut.