Felip VI condecora l’emir de Qatar, país acusat d’explotar treballadors del Mundial

Felip VI ha condecorat l’emir de Qatar, el xeic Tamim bin Hamad al Thani, que fa anys que està en el punt de mira de les principals organitzacions de drets humans per l’explotació dels treballadors que s’encarreguen de construir els estadis del Mundial 2022. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres la resolució, aprovada en l’últim consell de ministres, segons la qual el rei espanyol mostra el seu “reial apreci” a Al Thani i el condecora amb el collar de l’Ordre d’Isabel la Catòlica, la màxima distinció possible.

El BOE publica la condecoració de l’emir de Qatar / BOE

L’Ordre d’Isabel la Catòlica va ser creada el 1815 pel rei Ferran VII i actualment Felip VI n’és el Gran Mestre, mentre que el canceller és el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que és qui ha proposat el reconeixement a l’emir de Qatar. Segons el reial decret que regula la concessió de les diferents distincions, l’Ordre d’Isabel la Catòlica premia “comportaments extraordinaris de caràcter civil, realitzats per persones espanyoles i estrangeres, que redundin en benefici de la Nació o que contribueixin, de manera rellevant, a afavorir les relacions d’amistat i cooperació de la Nació espanyola amb la resta de la comunitat internacional”.

Crítiques a Qatar per l’explotació de treballadors

Una investigació del diari britànic The Guardian el febrer del 2021 va revelar que més de 6.500 migrants de l’Índia, el Pakistan, Nepal, Bangladesh i Sri Lanka han mort a Qatar des de que el país va ser nomenat organitzador del Mundial el 2010. Segons les dades dels governs dels països d’origen, 5.927 treballadors de l’Índia, Bangladesh, Nepal i Sri Lanka van morir a Qatar entre el 2011 i el 2020, mentre que l’ambaixada del Pakistan al país del Golf Pèrsic ha xifrat en 824 els morts en una dècada. La xifra podria ser molt més elevada, ja que altres països com Kènia o les Filipines, d’on també prové molta mà d’obra, no han fet un balanç de víctimes.

Poc després, Amnistia Internacional va enviar una carta al president de la FIFA, Gianni Infantino, per reclamar un control més exhaustiu de les condicions laborals dels immigrants que treballen en la construcció dels estadis. “Qatar ha fet un seguit de reformes positives en els recents anys, en part en resposta a un major escrutini després que li fos assignada la Copa del Món, però massa vegades aquestes reformes no són implementades correctament i milers de treballadors migrants segueixen sent explotats i maltractats”, alertava AI.

Els vincles de la monarquia espanyola amb l’Orient Mitjà

La monarquia espanyola ha mantingut molt bones relacions amb el països de l’Orient Mitjà i el Golf Pèrsic al llarg de la seva història. Joan Carles I, que actualment viu a Abu Dabi, sempre va fer gala de la seva sintonia amb emirs i reis de la zona i Felip VI ha continuat amb la tradició familiar. El 2017 Felip VI va viatjar a l’Aràbia Saudita amb una àmplia representació del govern espanyol i d’empresaris per tancar la venda de cinc vaixells de guerra. El rei espanyol també es va reunir amb l’emir de Qatar a Nova York en el marc d’una visita a les Nacions Unides el 2016. Aquest 2022, en canvi, Felip VI va declinar viatjar als Emirats Àrabs Units amb motiu de l’Exposició Universal de Dubai per evitar coincidir amb el seu pare i el president espanyol, Pedro Sánchez, va ser el màxim representant del país malgrat que el protocol dicta que és el rei qui ha d’encapçalar la delegació espanyola.