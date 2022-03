Joan Carles I anuncia que es queda a Abu Dhabi “de forma permanent”

Joan Carles I no tornarà a Espanya malgrat els rumors que corrien especialment des que la fiscalia va decidir arxivar les seves investigacions contra el monarca espanyol. El rei emèrit espanyol, Joan Carles I, ha comunicat al seu fill Felip VI que continuarà vivint “de forma permanent i estable a Abu Dhabi” malgrat que “tornarà amb freqüència a Espanya”. En una carta de Joan Carles I a Felip VI publicada per la Casa Reial, el rei emèrit espanyol assegura que “sempre porto Espanya al cor” i que tornarà freqüentment a “visitar a la família i amics”. En aquesta missiva, Joan Carles I assenyala que li agradaria “culminar” la seva vida “des de la serenitat i la perspectiva que ofereix el temps que ha passat”.

“A l’agost del 2020, guiat pel convenciment de prestar el millor servei a Espanya i a tots els espanyols, a les seves institucions i a tu com a rei, et vaig comunicar la meva decisió de traslladar-me fora d’Espanya. Des de llavors, he residit a Abu Dhabi, lloc al qual he adaptat la meva forma de vida i al qual agraeixo enormement la seva magnífica hospitalitat”, assegura Joan Carles I a la carta que ha fet pública la Zarzuela. El rei emèrit espanyol assegura que ara que ha conegut l’arxivament de les investigacions de la fiscalia li sembla “oportú” considerar el seu retorn a l’estat espanyol, però “no de manera immediata”.

Retir de la vida pública

Joan Carles I assegura preferir “per raons que pertanyen al meu àmbit privat i que només a mi m’afecten” mantenir el seu lloc de residència permanent a Abu Dhabi, on diu haver trobat “tranquil·litat”. La missiva al seu fill continua comprometent-se a retirar-se de la vida pública. “És el meu propòsit organitzar la meva vida personal i el meu lloc de residència en àmbits de caràcter privat per a continuar gaudint de la major privacitat possible”, conclou. Per tot això i malgrat els rumors, Joan Carles I prefereix mantenir la seva residència fora d’Espanya.