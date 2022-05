Espanya es manté a l’elit mundial dels camps de golf de luxe

European Tour Destinations, la xarxa de camps de golf més exclusiva del món, ha incorporat La Hisenda, la nova marca en la qual s’ha reconvertit el resort Alcaidesa Golf, a la seva prestigiosa llista de camps de golf de luxe a nivell mundial.

Un ingrés que coincideix amb la sortida de la també espanyola Finca Cortesín, a Màlaga. Amb aquesta incorporació, actualment són tres els camps de golf situats a Espanya que formen part d’aquesta exclusiva xarxa internacional: PSA Catalunya Golf and Wellness, a Barcelona, Golf Són Muntaner, a Mallorca, i ara, La Hisenda, en Sotogrande (Cadis).

Un escenari que situa a Catalunya, Illes Balears i Andalusia en el mapa internacional dels camps de luxe. Per part seva, la comunitat andalusa continua mantenint aquest distintiu en coincidir la sortida del camp de golf de Màlaga amb l’entrada del camp de Cadis.

El rànquing internacional ha triat a la Hisenda en considerar que el camp de golf compleix precisament tots els requisits per a ser un referent del sector a Espanya. Un reconeixement que ve fins i tot abans de la seva inauguració, prevista per a juny d’enguany, i que li col·loca com a líder del golf resort en el sud d’Espanya i un dels tres camps espanyols més rellevants del món.

D’aquesta manera, els tres resorts espanyols compartiran associació amb alguns dels camps més prestigiosos del circuit, com Costa Navarino (Pilos, Grècia), Jumeirah Golf Estates (Dubai, Emirats Àrabs) o Marco Simone Golf & Country Club (Roma, Itàlia), seus de la pròxima Ryder Cup 2022.