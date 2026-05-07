Brussel·les prohibirà les IA que generin contingut “sexualment explícit”￼￼
Jose Díaz
07/05/2026 11:25

La Unió Europea manté el seu pols contra els sistemes d’intel·ligència artificial que generen contingut “sexualment o íntimament explícit” sense consentiment o material d’abús sexual infantil. Des de Brussel·les han tancat un acord en el qual es prohibiran aquestes IA a partir del 2 de desembre després que el govern espanyol fes la petició d’endurir la lluita contra aquestes Intel·ligències Artificials en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per canviar la llei d’intel·ligència artificial europea. Les autoritats europees han acordat prohibir aquelles IA que generin material d’abús sexual infantil o que representin parts íntimes d’una persona identificable, o la mostrin participant en activitats sexualment explícites sense el consentiment de les persones participants. Des de Brussel·les ja han advertit a les empreses d’IA que han d’adaptar-se a la nova normativa europea i tenen fins al 2 de desembre “per adaptar els seus sistemes”.

Uns canvis i un enduriment de la normativa europea que arriben després que entre desembre del 2025 i gener de 2026 la xarxa social X -abans Twitter- es viralitzessin milers d’imatges de contingut sexual de dones reals -també en el cas de menors- manipulades amb la IA, una tècnica la qual es coneix com a ‘deep fake’ i que els usuaris demanaven que la IA d’X, Grok, realitzés i publiqués.

Més canvis

En l’acord signat entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu també contempla canvis en una gran majoria de les disposicions de la llei que havien de començar a aplicar-se a partir del 2 d’agost del 2026. Entre els canvis hi ha l’ajornament de l’obligació d’informar els usuaris o consumidors que es troben davant d’una imatge o producte generada per IA, de les restriccions als sistemes de cribratge en els processos de selecció de personal o en la concessió de préstecs monetaris en els quals hi hagi aspectes com el color de pell o l’orientació sexual a les normes sobre els sistemes considerats d’alt risc.

Representació gràfica de la intel·ligència artificial / Europa Press

També s’ajornarà la introducció de les marques d’aigua en aquells continguts generats per IA, una normativa que no entrarà en vigor fins al 2 de desembre del 2026, i també s’han ajornat les sancions per incompliment -que ja s’havien començat a aplicar- i es demana simplificar la documentació i la burocràcia de la normativa europea, una simplificació que segons la Comissió Europea permetrà que les empreses arribin a estalviar 225 milions d’euros cada any. En declaracions recollides per l’ACN la vicepresidenta de la Comissió a càrrec de Sobirania Tecnològica, Henna Virkkunen, ha assegurat que les empreses i la ciutadania europea “volen dues coses de les normes sobre la intel·ligència artificial: que siguin innovadores, però també sentir-se segurs. L’acord d’avui compleix ambdues coses”.

