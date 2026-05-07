La Unió Europea manté el seu pols contra els sistemes d’intel·ligència artificial que generen contingut “sexualment o íntimament explícit” sense consentiment o material d’abús sexual infantil. Des de Brussel·les han tancat un acord en el qual es prohibiran aquestes IA a partir del 2 de desembre després que el govern espanyol fes la petició d’endurir la lluita contra aquestes Intel·ligències Artificials en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per canviar la llei d’intel·ligència artificial europea. Les autoritats europees han acordat prohibir aquelles IA que generin material d’abús sexual infantil o que representin parts íntimes d’una persona identificable, o la mostrin participant en activitats sexualment explícites sense el consentiment de les persones participants. Des de Brussel·les ja han advertit a les empreses d’IA que han d’adaptar-se a la nova normativa europea i tenen fins al 2 de desembre “per adaptar els seus sistemes”.
Uns canvis i un enduriment de la normativa europea que arriben després que entre desembre del 2025 i gener de 2026 la xarxa social X -abans Twitter- es viralitzessin milers d’imatges de contingut sexual de dones reals -també en el cas de menors- manipulades amb la IA, una tècnica la qual es coneix com a ‘deep fake’ i que els usuaris demanaven que la IA d’X, Grok, realitzés i publiqués.
Més canvis
En l’acord signat entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu també contempla canvis en una gran majoria de les disposicions de la llei que havien de començar a aplicar-se a partir del 2 d’agost del 2026. Entre els canvis hi ha l’ajornament de l’obligació d’informar els usuaris o consumidors que es troben davant d’una imatge o producte generada per IA, de les restriccions als sistemes de cribratge en els processos de selecció de personal o en la concessió de préstecs monetaris en els quals hi hagi aspectes com el color de pell o l’orientació sexual a les normes sobre els sistemes considerats d’alt risc.
També s’ajornarà la introducció de les marques d’aigua en aquells continguts generats per IA, una normativa que no entrarà en vigor fins al 2 de desembre del 2026, i també s’han ajornat les sancions per incompliment -que ja s’havien començat a aplicar- i es demana simplificar la documentació i la burocràcia de la normativa europea, una simplificació que segons la Comissió Europea permetrà que les empreses arribin a estalviar 225 milions d’euros cada any. En declaracions recollides per l’ACN la vicepresidenta de la Comissió a càrrec de Sobirania Tecnològica, Henna Virkkunen, ha assegurat que les empreses i la ciutadania europea “volen dues coses de les normes sobre la intel·ligència artificial: que siguin innovadores, però també sentir-se segurs. L’acord d’avui compleix ambdues coses”.