La Unión Europea mantiene su pulso contra los sistemas de inteligencia artificial que generan contenido «sexualmente o íntimamente explícito» sin consentimiento o material de abuso sexual infantil. Desde Bruselas han cerrado un acuerdo en el cual se prohibirán estas IA a partir del 2 de diciembre después de que el gobierno español solicitara endurecer la lucha contra estas Inteligencias Artificiales en el marco de las negociaciones entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo para cambiar la ley de inteligencia artificial europea. Las autoridades europeas han acordado prohibir aquellas IA que generen material de abuso sexual infantil o que representen partes íntimas de una persona identificable, o la muestren participando en actividades sexualmente explícitas sin el consentimiento de las personas participantes. Desde Bruselas ya han advertido a las empresas de IA que deben adaptarse a la nueva normativa europea y tienen hasta el 2 de diciembre «para adaptar sus sistemas».
Unos cambios y un endurecimiento de la normativa europea que llegan después de que entre diciembre del 2025 y enero de 2026 la red social X -antes Twitter- se viralizaran miles de imágenes de contenido sexual de mujeres reales -también en el caso de menores- manipuladas con la IA, una técnica que se conoce como ‘deep fake’ y que los usuarios pedían que la IA de X, Grok, realizara y publicara.
Más cambios
En el acuerdo firmado entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo también contempla cambios en una gran mayoría de las disposiciones de la ley que debían comenzar a aplicarse a partir del 2 de agosto del 2026. Entre los cambios está el aplazamiento de la obligación de informar a los usuarios o consumidores que se encuentran ante una imagen o producto generada por IA, de las restricciones a los sistemas de cribado en los procesos de selección de personal o en la concesión de préstamos monetarios en los cuales haya aspectos como el color de piel o la orientación sexual a las normas sobre los sistemas considerados de alto riesgo.
También se aplazará la introducción de las marcas de agua en aquellos contenidos generados por IA, una normativa que no entrará en vigor hasta el 2 de diciembre del 2026, y también se han aplazado las sanciones por incumplimiento -que ya se habían comenzado a aplicar- y se pide simplificar la documentación y la burocracia de la normativa europea, una simplificación que según la Comisión Europea permitirá que las empresas lleguen a ahorrar 225 millones de euros cada año. En declaraciones recogidas por la ACN la vicepresidenta de la Comisión a cargo de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, ha asegurado que las empresas y la ciudadanía europea «quieren dos cosas de las normas sobre la inteligencia artificial: que sean innovadoras, pero también sentirse seguros. El acuerdo de hoy cumple con ambas cosas».