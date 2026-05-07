La Unión Europea mantiene su pulso contra los sistemas de inteligencia artificial que generan contenido «sexualmente o íntimamente explícito» sin consentimiento o material de abuso sexual infantil. Desde Bruselas han cerrado un acuerdo en el cual se prohibirán estas IA a partir del 2 de diciembre después de que el gobierno español solicitara endurecer la lucha contra estas Inteligencias Artificiales en el marco de las negociaciones entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo para cambiar la ley de inteligencia artificial europea. Las autoridades europeas han acordado prohibir aquellas IA que generen material de abuso sexual infantil o que representen partes íntimas de una persona identificable, o la muestren participando en actividades sexualmente explícitas sin el consentimiento de las personas participantes. Desde Bruselas ya han advertido a las empresas de IA que deben adaptarse a la nueva normativa europea y tienen hasta el 2 de diciembre «para adaptar sus sistemas».

Unos cambios y un endurecimiento de la normativa europea que llegan después de que entre diciembre del 2025 y enero de 2026 la red social X -antes Twitter- se viralizaran miles de imágenes de contenido sexual de mujeres reales -también en el caso de menores- manipuladas con la IA, una técnica que se conoce como ‘deep fake’ y que los usuarios pedían que la IA de X, Grok, realizara y publicara.

Más cambios

En el acuerdo firmado entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo también contempla cambios en una gran mayoría de las disposiciones de la ley que debían comenzar a aplicarse a partir del 2 de agosto del 2026. Entre los cambios está el aplazamiento de la obligación de informar a los usuarios o consumidores que se encuentran ante una imagen o producto generada por IA, de las restricciones a los sistemas de cribado en los procesos de selección de personal o en la concesión de préstamos monetarios en los cuales haya aspectos como el color de piel o la orientación sexual a las normas sobre los sistemas considerados de alto riesgo.

Representación gráfica de la inteligencia artificial / Europa Press

También se aplazará la introducción de las marcas de agua en aquellos contenidos generados por IA, una normativa que no entrará en vigor hasta el 2 de diciembre del 2026, y también se han aplazado las sanciones por incumplimiento -que ya se habían comenzado a aplicar- y se pide simplificar la documentación y la burocracia de la normativa europea, una simplificación que según la Comisión Europea permitirá que las empresas lleguen a ahorrar 225 millones de euros cada año. En declaraciones recogidas por la ACN la vicepresidenta de la Comisión a cargo de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, ha asegurado que las empresas y la ciudadanía europea «quieren dos cosas de las normas sobre la inteligencia artificial: que sean innovadoras, pero también sentirse seguros. El acuerdo de hoy cumple con ambas cosas».