Argimon insta a “revertir l’infrafinançament” per transformar la salut

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha presentat aquest dijous el Pla de salut de Catalunya 2021-2025. Des de l’abarrotada Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el conseller ha centrat el seu discurs en la “salut més enllà de la malaltia”. La visió del pla de salut que s’ha presentat aquest dijous vol tombar la mirada cap a la prevenció per garantir la “salut com a plenitud”. “La pandèmia ens ha fet fer passes enrere, ara toca fer-les endavant amb transformacions i canvis“, ha assegurat Argimon.

“Hem fet un esforç molt important en el pressupost, però hem de revertir l’infrafinançament perquè les transformacions es puguin dur a terme”, ha recordat Argimon, que ha afegit que el sistema sanitari és “font de riquesa”. Argimon ha demanat fer “efectiva” la salut a totes les polítiques sense oblidar els condicionants que pateixen algunes persones i afecten a la seva salut, com les desigualtats socials i la pobresa.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, durant la presentació del pla de Salut al MNAC / I.N

L’anàlisi de la situació actual

Salut ha presentat aquest pla aprovat al desembre del 2021 -amb algunes crítiques de l’oposició– per “aprendre de la Covid” per tal de “reforçar la resiliència” del sistema sanitari català. En aquest sentit, una de les diapositives que Salut ha presentat en la primera part de la conferència -on es feia el diagnòstic de la situació actual de la sanitat- ha posat el focus al nombre d’infermeres i metges de Catalunya, que el departament ha comparat amb la resta d’Europa. Per això, “bona part de la feina a fer” és “eixamplar” el nombre de professionals, tal com reclamava l’atenció primària en aquest reportatge d’El Món.

“Cal potenciar els rols dels professionals que tenim a més d’incorporar-ne de nous”, ha assegurat Aina Plaza, responsable de la direcció general de planificació en salut. El pla de salut incorpora elements “essencials” per la transformació del sistema que han de servir de palanca de canvi. Plaza ha fet referència a prioritzar la salut en tots els àmbits, com ara en la qualitat de l’aire i dels aliments, per tal que la salut no es quedi només a l’àmbit sanitari. En aquest sentit, la directora general també ha parlat de la resistència als antibiòtics com a exemple d’un àmbit en què el pla de salut ha d’incidir.

La “infodèmia”

Un altre dels punts a què s’ha fet referència durant la jornada és la “infodèmia”, és a dir, l’excés d’informació i les fake news que s’han estés durant la pandèmia. Salut aposta per una major presència a les xarxes socials i una estratègia de comunicació forta per tal d’evitar que les mentides de grups antivacunes i negacionistes arribin al conjunt de la població.