Aragonès fa una crida a “potenciar el català” a l’acte de Sant Jordi

El president de la Generalitat, Pere Aragonès ha donat el tret de sortida a la Diada de Sant Jordi amb un acte aquest divendres en celebració de la festivitat. Durant el seu discurs, Aragonès ha recordat l’importància que té el català com a “eina de cohesió i de progrés social” i ha demanat que “es potencii”. A més també ha apel·lat a la “força transformadora de la cultura”, ja que ha reivindicat la cultura com a “instrument clau per a l’empoderament de la ciutadania”.

L’acte previ a la Diada de Sant Jordi s’ha celebrat aquest divendres al Palau de la Generalitat, acompanyat de música, lectures i un discurs del president i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. El president de la Generalitat ha explicat que el dia de demà, és a dir Sant Jordi és un gran exemple de la “força transformadora de la cultura catalana” i ha recordat que és necessari per constituir una consciència social. “Construïm un nosaltres compartit. Un nosaltres on tothom pot sentir que en forma part. Un nosaltres amb el que ens expliquem, ens autoidentifiquem”, ha relatat el líder del Govern.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, durant la roda de premsa de presentació del Pacte / ACN

El dia del llibre i la lectura

D’altra banda, Garriga ha destacat que Sant Jordi és “la festa de la ciutadania”, i ha defensat la importància que té per al sector del llibre. Un sector al qual “devem que demà els carrers estiguin plens de bons llibres i les llibreries tot l’any”. I és que aquest és el primer Sant Jordi després de la pandèmia on no hi haurà restriccions de qualsevol classe. D’aquesta manera doncs, no només s’espera que sigui una diada important per la cultura, sinó pel sector del comerç, sobretot les llibreries, que moltes basen gran part dels seus ingressos en aquest dia. Garriga també ha destacat la “importància” dels lectors, “sobretot dels més joves”, i ha recordat que “llegir ens fa més crítics i més lliures”.