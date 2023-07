Així han canviat els noms més posats a Catalunya en els últims 25 anys

El nom més posat a Catalunya és una de les notícies més comentades de cada any. Enguany, l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha portat una sorpresa: Marc no és el nom més posat per primera vegada en 25 anys, és a dir, des que es fa un registre. L’any passat va néixer 433 nens que es diuen Leo i només 398 que es diuen Marc. Des de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) consideren que el lideratge de Leo serà una anècdota i “difícilment es mantindrà” en els pròxims anys.

En canvi, entre les nenes Júlia continuarà sent una aposta segura i es manté com el més posat entre les nenes per sisè any consecutiu i, a més, ha estat al podi en 15 dels últims 16 anys, segons les dades recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

Evolució dels noms de nen a Catalunya

El cap de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Joan Anton Rabella, veu “curiós” que Leo sigui el nom més posat a Catalunya ara que Leo Messi ja no juga al Barça. Però les dades demostren que el canvi de lideratge s’ha produït no perquè hi hagi més Leos, sinó perquè hi ha menys Marcs. En l’última dècada, el nom de Leo s’ha mogut entre els 400 i els 500 nens per any, mentre que Marc ha anat perdent força.

L’any 2000 el 5% dels nens es deien Marc i només el 2003 hi va haver 1.640 naixements de nens que es van dir Marc. El 2012 va caure fins a 1.125 i una dècada més tard, el 2022, va tocar fons amb 398. “És lògic que generi sensació de cansament”, assegura Rabella, que recorda que tots els noms “tenen una durada i s’acaben desgastant”.

Evolució dels noms de nena a Catalunya

Trobar una tendència entre els noms de nens és més “complex”, afegeix Rabella. Júlia es manté com el més popular, però n’hi ha un bon grapat –com Alba, Mar, Èlia, Berta o Aitana– que han perdut pistonada. Noms que eren molt populars als anys 80 han tornat a escena i es mantenen entre els més posats any rere any, com Ona, Aina, Emma, Gala, Paula, Laia, Jana o Abril.

Els noms estrangers, a l’alça

L’Oficina d’Onomàstica de l’IEC també destaca que últimament estan de moda els noms estrangers, com Chloe, Liam, Enzo, Kai o Thiago. “Sonen molt bé, donen prestigi, se senten internacionals”, explica a l’ACN l’expert de l’IEC. Posar noms estrangers pot semblar “molt modern”, reconeix, però Rabella recorda que a “Catalunya l’any 1000 el 70% de la població portava noms germànics, mentre que la població d’origen germànic era molt petita”.