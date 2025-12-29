Activitats creatives i educatives a CaixaForum i CosmoCaixa per Nadal

Amb motiu de les festes de Nadal, la Fundació ”la Caixa” té en marxa una programació especial per a tots els públics a CaixaForum Barcelona i al Museu de la Ciència CosmoCaixa. Durant les vacances escolars, els dos centres acullen una àmplia oferta cultural i científica amb opcions per a tots els gustos. En el cas de CaixaForum Barcelona, el cinema d’animació i la música tenen el protagonisme de la programació, mentre que a CosmoCaixa hi ha projeccions espectaculars a l’emblemàtic Planetari i visites per veure el nou fòssil de mamut siberià del museu, a més de tallers i espais per fomentar la curiositat dels més petits.
CaixaForum Barcelona: la música i la màgia del cinema d’animació
CaixaForum Barcelona acull dos espectacles i un taller amb la música com a protagonista. El primer espectacle és Rrrrrr, història d’una eruga, una proposta molt evocadora per a la primera infància que combina la dansa, les titelles i la música de Frédéric Chopin.
La segona proposta és Els Pfeiffer, que explica la història d’un grup de músics proscrits, liderats pel seu director i coneguts com Els Pfeiffer, que viuen en una distopia futura on la música ha estat prohibida. Amb aquesta premissa, els espectadors gaudeixen d’un espectacle molt especial que inclou un concert de virtuosos amb peces destacades, com el Caprici núm. 24 de Paganini, l’Ària núm. 3 de Bach, el Zapateado de Sarasate o L’estiu de Les quatre estacions, de Vivaldi, entre d’altres.
La música també té un paper essencial al taller Jo canto en família per Nadal, en què la cantant sud-africana Karol Green, experta en música gòspel i espiritual, capgira les nadales clàssiques a ritme de gòspel en un espectacle taller en què els assistents tenen l’oportunitat de participar i de posar a prova la seva veu.
El cinema d’animació també ocupa un lloc central en les activitats de les festes amb el cicle El Nadal del petit cinèfil, una proposta que porta quatre projeccions de pel·lícules a l’auditori de CaixaForum Barcelona perquè els infants gaudeixin del millor cinema en família. El programa inclou les pel·lícules El gran Nadal dels animals, La sopa de pedres i altres contes capgirats, Marcel, la concha con zapatos i En Pat i en Mat a l’hivern. Per enriquir l’experiència, al principi de cada sessió, l’equip educatiu de CaixaForum presenta la pel·lícula i proporciona les claus bàsiques per interpretar-la i gaudir-la, i convida el públic assistent a un debat en família posterior a la projecció.
La programació d’activitats es complementa amb el taller d’arts plàstiques Llum d’hivern, ideat especialment per a aquestes dates, en el qual es poden crear ornaments que capturen la llum. El taller inclou un racó d’exploració amb taulers de llums i materials reflectants; un racó de creació d’ornaments de colors que queden penjats en l’espai per formar una instal·lació col·lectiva, i finalment un racó de confecció d’ornaments de material fungible en què els participants es poden endur a casa.
A més de les activitats programades per a aquestes dates en concret, també hi ha visites especials que proposen un recorregut per les exposicions amb activitats i dinàmiques diverses que ajuden a observar, conèixer i gaudir les exhibicions. En aquest període, el centre ofereix l’experiència immersiva Som Natura, que proposa un recorregut impactant pel cor de la biodiversitat amb un missatge final optimista; Veus del Pacífic. Innovació i tradició, dedicada a la genialitat artística i a la història dels pobles d’Oceania amb obres del British Museum, i [Rec]ords. La vida a través del cinema domèstic, que analitza les raons per les quals filmem i que recorre un segle de cinema domèstic des dels seus inicis fins avui per reivindicar-lo com un patrimoni audiovisual d’un valor sociològic, històric i estètic incalculable En aquesta última mostra, al final de les visites dinamitzades, els visitants es podran posar mans a l’obra en un taller guiat.
Museu de la Ciència CosmoCaixa: ciència per explorar, gaudir i aprendre
El Museu de la Ciència CosmoCaixa també ofereix aquest Nadal una àmplia programació per gaudir en família. Un dels plats forts és la visita en família Grans caçadores de mamuts, que, aprofitant l’arribada del nou esquelet fossilitzat de mamut llanut a la Sala Univers, reivindica el treball de les persones especialitzades en paleontologia i arqueologia, i explica les característiques principals d’aquests animals i com va ser la seva convivència amb els humans.
D’altra banda, el Planetari digital acull les projeccions a cúpula completa de Polaris, que proposa un viatge per la Terra i el sistema solar en companyia del pingüí James i el seu amic, l’os polar Vladímir, i Forats negres, un film per descobrir els misteris d’aquests cossos celestes. En aquest mateix espai també es poden veure altres projeccions, com Postals d’uns altres mons i Dinosaures. Una història de supervivència.
Per als més petits, CosmoCaixa continua oferint de manera permanent el Planetari Bombolla, un espai perfecte per despertar la curiositat sobre l’univers, i Clik, una activitat d’èxit dissenyada per fomentar la curiositat i brindar una experiència educativa única que empenyi a explorar, experimentar i descobrir temes com l’aire, la llum i el color, l’aigua o la construcció.
En el marc de la programació de Nadal del centre també hi ha espai per a Fred fred. Experiències que et deixaran glaçat, un espectacle de ciència ideat per experimentar amb el fred, la calor i els estats líquid, sòlid i gasós dels elements.
I per continuar aprenent, CosmoCaixa proposa el joc d’escapada o escape room Rescat a la Lluna, amb el qual els participants es trobaran en una base lunar que ha patit un incident i ha perdut unes mostres biològiques d’un laboratori que hauran de trobar. Així mateix, el centre ofereix Qui vol ser astronauta?, un taller espectacle organitzat en col·laboració amb l’Agència Espacial Europea (ESA) que intenta simular les proves que s’han de superar per convertir-se en un viatger espacial. Aquestes dues activitats són complementàries de l’exposició Extraterrestres. Hi ha vida fora de la Terra?, que intenta donar resposta a la pregunta de si els humans estem sols o no en l’univers. També es pot visitar l’Espai d’aprenentatge: Extraterrestres, un espai de mediació per poder complementar l’experiència de l’exposició amb jocs, lectures o disfresses.
Un altre espai del Museu de la Ciència que es pot visitar durant aquestes festes és Restes i rastres, dedicat a descobrir els fòssils i també les empremtes i les traces que van deixar animals espectaculars com els dinosaures o aus prehistòriques fa trenta milions d’anys. Aquest espai disposa també d’un racó d’aprenentatge per conèixer els fòssils, els tipus que hi ha i el procés de fossilització.
Per als amants dels nombres, CosmoCaixa també ofereix el Lab Math, un espai que convida a experimentar amb les matemàtiques a través de puzles, laberints, jocs i endevinalles. Aquesta activitat inclou el taller Trencaclosques per despertar la intuïció, en el qual els més petits i les seves famílies troben un repertori de puzles matemàtics i maneres infinites de transformar una figura en altres figures.
Finalment, el centre també inclou els tallers per explorar i experimentar Creactivity en obert. Postals lluminoses, en el qual poden comprendre com les propietats dels materials fan que aquests condueixin l’electricitat i crear una postal que es poden endur a casa de record, i Explora. Minerals en conflicte, per descobrir els elements químics que contenen els aparells electrònics que tots portem a sobre.
A més, a Micràrium en obert. La platja sota la lupa ens endinsem en platges d’arreu del món per veure a escala microscòpica les restes minerals, animals, vegetals i sintètiques que trobem a les costes de mars i oceans, i també l’activitat sensorial Els peixos del bosc inundat. 0-2, pensada per gaudir amb nens i nenes de fins a 2 anys i inspirada en l’icònic Bosc Inundat de CosmoCaixa. El centre també ofereix en aquestes dates la segona part d’aquest taller, pensada per a infants de 3 a 5 anys, en la qual s’explica un conte sobre els peixos amazònics per crear un espai d’experimentació i joc.
Horaris especials dels centres
Del 20 de desembre al 7 de gener, CaixaForum Barcelona i CosmoCaixa estan oberts en horari habitual, de 10 a 20 h, excepte els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, en què els centres tenen un horari especial, de 10 a 18 h, i la majoria d’activitats s’acaben a les 16 h. Els centres tanquen els dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener.