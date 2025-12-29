Actividades creativas y educativas en CaixaForum y CosmoCaixa para Navidad

Con motivo de las fiestas de Navidad, la Fundación ”la Caixa” tiene en marcha una programación especial para todos los públicos en CaixaForum Barcelona y en el Museu de la Ciència CosmoCaixa. Durante las vacaciones escolares, ambos centros ofrecen una amplia oferta cultural y científica con opciones para todos los gustos. En el caso de CaixaForum Barcelona, el cine de animación y la música son los protagonistas de la programación, mientras que en CosmoCaixa hay proyecciones espectaculares en el emblemático Planetario y visitas para ver el nuevo fósil de mamut siberiano del museo, además de talleres y espacios para fomentar la curiosidad de los más pequeños.

CaixaForum Barcelona: la música y la magia del cine de animación

CaixaForum Barcelona acoge dos espectáculos y un taller con la música como protagonista. El primer espectáculo es Rrrrrr, història d’una eruga, una propuesta muy evocadora para la primera infancia que combina la danza, las marionetas y la música de Frédéric Chopin.

La segunda propuesta es Els Pfeiffer, que cuenta la historia de un grupo de músicos proscritos, liderados por su director y conocidos como Els Pfeiffer, que viven en una distopía futura donde la música ha sido prohibida. Con esta premisa, los espectadores disfrutan de un espectáculo muy especial que incluye un concierto de virtuosos con piezas destacadas, como el Caprici núm. 24 de Paganini, el Ària núm. 3 de Bach, el Zapateado de Sarasate o L’estiu de Les quatre estacions, de Vivaldi, entre otros.

La música también tiene un papel esencial en el taller Jo canto en família per Nadal, en el que la cantante sudafricana Karol Green, experta en música góspel y espiritual, transforma los villancicos clásicos al ritmo de góspel en un espectáculo taller en el que los asistentes tienen la oportunidad de participar y poner a prueba su voz.

El cine de animación también ocupa un lugar central en las actividades de las fiestas con el ciclo El Nadal del petit cinèfil, una propuesta que trae cuatro proyecciones de películas al auditorio de CaixaForum Barcelona para que los niños disfruten del mejor cine en familia. El programa incluye las películas El gran Nadal dels animals, La sopa de pedres i altres contes capgirats, Marcel, la concha con zapatos y En Pat i en Mat a l’hivern. Para enriquecer la experiencia, al inicio de cada sesión, el equipo educativo de CaixaForum presenta la película y proporciona las claves básicas para interpretarla y disfrutarla, e invita al público asistente a un debate en familia posterior a la proyección.

Fotograma de la proyección de En Pat i en Mat a l’hivern. Foto: Cedida

La programación de actividades se complementa con el taller de artes plásticas Llum d’hivern, ideado especialmente para estas fechas, en el cual se pueden crear adornos que capturen la luz. El taller incluye un rincón de exploración con tableros de luces y materiales reflectantes; un rincón de creación de adornos de colores que quedan colgados en el espacio para formar una instalación colectiva, y finalmente un rincón de confección de adornos de material fungible que los participantes se pueden llevar a casa.

Además de las actividades programadas para estas fechas en concreto, también hay visitas especiales que proponen un recorrido por las exposiciones con actividades y dinámicas diversas que ayudan a observar, conocer y disfrutar las exhibiciones. En este período, el centro ofrece la experiencia inmersiva Som Natura, que propone un recorrido impactante por el corazón de la biodiversidad con un mensaje final optimista; Veus del Pacífic. Innovació i tradició, dedicada a la genialidad artística y a la historia de los pueblos de Oceanía con obras del British Museum, y [Rec]ords. La vida a través del cinema domèstic, que analiza las razones por las cuales filmamos y que recorre un siglo de cine doméstico desde sus inicios hasta hoy para reivindicarlo como un patrimonio audiovisual de un valor sociológico, histórico y estético incalculable. En esta última muestra, al final de las visitas dinamizadas, los visitantes se podrán poner manos a la obra en un taller guiado.

Museu de la Ciència CosmoCaixa: ciencia para explorar, disfrutar y aprender

El Museu de la Ciència CosmoCaixa también ofrece esta Navidad una amplia programación para disfrutar en familia. Uno de los platos fuertes es la visita en familia Grans caçadores de mamuts, que, aprovechando la llegada del nuevo esqueleto fosilizado de mamut lanudo a la Sala Univers, reivindica el trabajo de las personas especializadas en paleontología y arqueología, y explica las características principales de estos animales y cómo fue su convivencia con los humanos.

Por otro lado, el Planetario digital acoge las proyecciones a cúpula completa de Polaris, que propone un viaje por la Tierra y el sistema solar en compañía del pingüino James y su amigo, el oso polar Vladímir, y Forats negres, un film para descubrir los misterios de estos cuerpos celestes. En este mismo espacio también se pueden ver otras proyecciones, como Postals d’uns altres mons y Dinosaures. Una història de supervivència.

Fotograma de la proyección de Polaris. / Foto: Cedida

Para los más pequeños, CosmoCaixa continúa ofreciendo de manera permanente el Planetario Bombolla, un espacio perfecto para despertar la curiosidad sobre el universo, y Clik, una actividad de éxito diseñada para fomentar la curiosidad y brindar una experiencia educativa única que impulse a explorar, experimentar y descubrir temas como el aire, la luz y el color, el agua o la construcción.

En el marco de la programación de Navidad del centro también hay espacio para Fred fred. Experiències que et deixaran glaçat, un espectáculo de ciencia ideado para experimentar con el frío, el calor y los estados líquido, sólido y gaseoso de los elementos.

Y para continuar aprendiendo, CosmoCaixa propone el juego de escape o escape room Rescat a la Lluna, con el cual los participantes se encontrarán en una base lunar que ha sufrido un incidente y ha perdido unas muestras biológicas de un laboratorio que deberán encontrar. Asimismo, el centro ofrece Qui vol ser astronauta?, un taller espectáculo organizado en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) que intenta simular las pruebas que se deben superar para convertirse en un viajero espacial. Estas dos actividades son complementarias de la exposición Extraterrestres. Hi ha vida fora de la Terra?, que intenta dar respuesta a la pregunta de si los humanos estamos solos o no en el universo. También se puede visitar el Espai d’aprenentatge: Extraterrestres, un espacio de mediación para poder complementar la experiencia de la exposición con juegos, lecturas o disfraces.

Otro espacio del Museu de la Ciència que se puede visitar durante estas fiestas es Restes i rastres, dedicado a descubrir los fósiles y también las huellas y las trazas que dejaron animales espectaculares como los dinosaurios o aves prehistóricas hace treinta millones de años. Este espacio dispone también de un rincón de aprendizaje para conocer los fósiles, los tipos que hay y el proceso de fosilización.

Para los amantes de los números, CosmoCaixa también ofrece el Lab Math, un espacio que invita a experimentar con las matemáticas a través de puzzles, laberintos, juegos y adivinanzas. Esta actividad incluye el taller Trencaclosques per despertar la intuïció, en el cual los más pequeños y sus familias encuentran un repertorio de puzzles matemáticos y maneras infinitas de transformar una figura en otras figuras.

Finalmente, el centro también incluye los talleres para explorar y experimentar Creactivity en obert. Postals lluminoses, en el cual pueden comprender cómo las propiedades de los materiales hacen que estos conduzcan la electricidad y crear una postal que se pueden llevar a casa de recuerdo, y Explora. Minerals en conflicte, para descubrir los elementos químicos que contienen los aparatos electrónicos que todos llevamos encima.

Además, en Micràrium en obert. La platja sota la lupa nos adentramos en playas de todo el mundo para ver a escala microscópica los restos minerales, animales, vegetales y sintéticos que encontramos en las costas de mares y océanos, y también la actividad sensorial Els peixos del bosc inundat. 0-2, pensada para disfrutar con niños y niñas de hasta 2 años e inspirada en el icónico Bosc Inundat de CosmoCaixa. El centro también ofrece en estas fechas la segunda parte de este taller, pensada para niños de 3 a 5 años, en la cual se cuenta un cuento sobre los peces amazónicos para crear un espacio de experimentación y juego.

Horarios especiales de los centros

Del 20 de diciembre al 7 de enero, CaixaForum Barcelona y CosmoCaixa están abiertos en horario habitual, de 10 a 20 h, excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, en los que los centros tienen un horario especial, de 10 a 18 h, y la mayoría de actividades finalizan a las 16 h. Los centros cierran los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero.