Aquests són els 5 mòbils antics pels quals pots rebre 4.000 euros

Moltes persones guarden en algun calaix de casa el telèfon mòbil quan el canvien per un model més nou. Tot i que sembla que aquests aparells queden antiquats i que ja no serveixen per a res, els col·leccionistes poden arribar a pagar milers d’euros per un exemple dels mòbils més antics. El valor de les coses es revalora amb el pas del temps i el mateix està passant amb els telèfons portàtils més vells amb algunes particularitats de l’època. Alguns dels models més buscats són de la marca Motorola, Nokia i, fins i tot, iPhone; pels quals s’ha arribat a pagar entre uns quants centenars d’euros fins a 40.000.

Fins a 4.000 euros per un Motorola

El Motorola 8000X és el primer telèfon mòbil de la història, es va llançar el 1983 i, malgrat que no té res a fer davant les utilitats dels aparells més nous, el seu valor s’ha disparat. S’ha convertit en un article de luxe entre els col·leccionistes i, actualment, aquest model s’està revenent al mercat per xifres que superen els 4.000 euros. Un altre dispositiu molt buscat entre les persones que col·leccionen mòbils antics hi ha eel Motorola Aura R1, el primer aparell que incorporava un teclat rotatiu, i s’estan pagant a uns 1.000 euros.

Nokia és una altra marca que disposa de models molt cotitzats. És el cas del Nokia 8800, que va aparèixer a les pel·lícules de John Wick i les seves vendes es van disparar el 2005. Per aquest mòbil es poden cobrar uns 400 euros, però la xifra pot augmentar considerablement si el telèfon encara funciona. El Nokia 3310 n’és un altre exemple, un dels models més típics a la dècada dels 2000, i avui dia val uns 400 euros.

Alguns models de Nokia de la dècada dels 2000 es paguen a uns 400 euros | Pixabay

Quin és el mòbil més car?

Si hi ha algú que en algun calaix de casa seva conserva el primer model d’iPhone, és el moment de recuperar-lo i treure-li profit. En una subhasta aquest 2023 es va arribar a pagar 40.000 euros per un iPhone 1, convertint-se així en el mòbil més car de tots.