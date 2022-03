El govern rus podria estar utilitzant equipament de Nokia en el seu principal sistema d’espionatge

La companyia finlandesa Nokia podria ser la proveïdora de l’equip i el programari que connecta l’eina “més poderosa” del govern rus per a la vigilància digital, denominada SORM, amb la xarxa més gran de telecomunicacions del país, segons ha revelat recentment The New York Times.

A principis de març, Nokia va afirmar que interrompria les seves vendes a Rússia. No obstant això, i segons aquest mitjà de comunicació, és probable que el govern de Putin continuï utilitzant aquesta eina per a vigilar als seus detractors durant l’actual conflicte amb Ucraïna.

Ja en el seu moment el SORM va ser emprat pel Servei Federal de Seguretat de Rússia (FSB, antic KGB) per a espiar als partidaris del líder de l’oposició russa Aleksei A. Navalny. Un dels opositors, tal com esmenten els investigadors, va ser assassinat.

D’acord amb documents als quals ha tingut accés el diari estatunidenc, Nokia va proporcionar durant més de cinc anys equips i serveis per a connectar el SORM amb el proveïdor més gran de serveis de telecomunicacions de Rússia, MTS. L’eina permet el rastreig i registre de comunicacions, tant telefòniques com per Internet, així com la lectura de missatges enviats a través de mitjans digitals. Segons explica el mitjà, encara que Nokia no fabrica la tecnologia que intercepta les comunicacions, els documents mostren com la companyia va treballar amb empreses russes vinculades a l’Estat per a planificar, agilitar i solucionar els problemes de connexió del sistema SORM amb la xarxa MTS.

Segons els documents investigats, que abasten un període entre el 2008 i el 2017, Nokia podria ser conscient del funcionament d’un sistema de vigilància a Rússia, labor que al seu torn l’ajudaria a expandir el seu negoci al país, on és avui un dels principals proveïdors d’equips i serveis per a les xarxes de diverses empreses de telecomunicacions.

Nokia ha negat avui “rotundament” el seu suport a l’espionatge rus afirmant que “no fabrica, instal·la ni dona servei a equips o sistemes SORM”. A més, ha manifestat que la capacitat per a realitzar vigilància electrònica és responsabilitat dels operadors i que “Nokia no té la capacitat de controlar, accedir o interferir cap capacitat d’intercepció legal en les xarxes que posseeixen i operen els nostres clients”.