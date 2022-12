Els 10 catalans més coneguts del món

A Catalunya han nascut personalitats mundialment conegudes i la revista Scientific Data ha publicat un mapa interactiu que et permet conèixer quin és el català i catalana més coneguda de cada ciutat. Es tracta de ‘Notable People‘, una iniciativa del finlandès Topi Tjukanov que s’ha compartit a l’estiu d’aquest 2022 i que s’ha fet a partir de la informació de Viquipèdia i Wikidata que ha aportat una base de dades de més de 2,3 milions d’individus. El ‘top 10’ de la llista de persones amb més renom de Catalunya l’encapçala el pintor Salvador Dalí, nascut a Figueres. El segueixen l’arquitecte Antoni Gaudí i el pintor Joan Miró.

Salvador Dalí, el català més famós

El mapa interactiu inclou personatges importants que ja han mort o que encara estan vius. Segons aquesta iniciativa, Salvador Dalí és el català més reconegut. Dalí va néixer el 1904 a Figueres i va morir a la mateixa ciutat a l’edat de 84 anys, el 1989, i és mundialment conegut per les seves pintures d’estil surrealista. El pintor català ocupa la posició 38 dels noms més famosos del planeta.

El pintor Salvador Dalí, el català més famós del món | Wikicommons

L’arquitecte Antoni Gaudí (300) és el segon català més conegut. Va néixer el juny de 1852, tot i que hi ha una discussió sobre el lloc exacte on va néixer, uns diuen Reus i altres Riudoms. Gaudí va morir a Barcelona el 1926 després de quedar greument ferit en ser atropellat per un tramvia. L’arquitecte modernista que, sobretot pel temple de la Sagrada Família, és reconegut internacionalment. El pintor barceloní Joan Miró, nascut a Barcelona el 1893, també entra a la llista de les personalitats més conegudes a Catalunya, ocupant la posició 505.

Futbolistes catalans reconeguts

Algunes personalitats del món del futbol també destaquen en aquest mapa interactiu. A Catalunya, els més famosos són l’exentrenador del FC Barcelona Pep Guardiola (nom 1.529 del món), de Santpedor: L’actual entrenador del Barça, el terrassenc Xavi Henández, també entra a la llista i ocupa la posició 4.539, juntament amb els exjugadors del Barça Cesc Fàbregas (3.187,5), Carles Puyol (5.505) i Bojan Krkic (6.955).

L’exentrenador del Barça Pep Guardiola és una de les personalitats més reconegudes de Catalunya | Europa Press

Músics: de Catalunya al món

La llista del ‘top’ la completen tres artistes vinculats al món de la música. Destaca el nom de Lluís Llach, nascut a Verges el 1948, que ocupa el número 7.864 dels noms més coneguts del planeta i la llista la tanca el músic Jordi Savall (10.643).