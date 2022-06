Vox i Cs duen el decret del català al Consell de Garanties Estatutàries

Els grups parlamentaris de Vox i Cs a la cambra catalana han entrat a registre aquest dijous a la tarda la petició perquè el decret llei del català del Govern aprovat dilluns passi pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE). La Mesa del Parlament s’ha reunit per tal d’acceptar la petició i trametre-la al CGE. Precisament aquest dijous s’ha reunit el ple del CGE per abordar el dictamen de la llei del català que també estan preparant a petició de Vox, Cs i PP.

En la seva petició contra el decret llei al·leguen que la interpretació que es fa sobre la no vehicularitat del castellà “és manifestament i injustificadament contrària” a resolucions del Tribunal Constitucional “per vulnerar, entre altres, l’article 3 de la Constitució”. Els dos partits diuen que el decret llei seria constitucional en el cas que garantís la vehicularitat del castellà, cosa que “no fa”. També si fixés el 25% de castellà en assignatures troncals que no siguin la pròpia llengua castellana. També consideren que no es tracta les dues llengües cooficials a Catalunya de forma igualitària.

Ofensiva judicial per les mesures sobre el català

L’ofensiva judicial contra les mesures del Govern sobre el català ha arrencat amb força aquesta setmana. Aquest dimecres el president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va defensar la denúncia contra el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, per “perpetuar pràctiques mafioses de coacció i amenaces” contra els pares dels alumnes amb el decret del Govern sobre el català. D’altra banda, Carrizosa va celebrar el “canvi d’opinió” de Vox, per permetre portar el decret al CGE. “Hem aconseguit que Vox rectifiqui”, va dir. En declaracions davant la Fiscalia del TSJC, Inés Arrimadas també va avançar que el seu partit anirà més enllà i que, juntament amb el PP, portaran al Tribunal Constitucional (TC) la llei pactada entre ERC, Junts, PSC i comuns, que està previst que s’aprovi dimecres que ve al Parlament.

El president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, atenent els mitjans a plaça Sant Jaume / ACN

Arrimadas va assegurar que el decret i la llei sobre el català intenten “saltar-se la sentència del TSJC” i va defensar la denúncia contra Cambray a la fiscalia perquè està actuant “contra les famílies i contra els directors de les escoles que volen complir la llei i respectar les famílies i un projecte de cohesió social”. “Està actuant com un perdonavides”, va dir.