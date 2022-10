La vista sobre la immunitat de Puigdemont ja té data: el 25 de novembre

La vista al Tribunal General de la Unió Europea sobre la immunitat del president a l’exili, Carles Puigdemont, ja té data. Està prevista per al 25 de novembre i es tracta d’una vista sobre el recurs per la retirada de la immunitat a Puigdemont i als consellers a l’exili, Toni Comín i Clara Ponsatí. En el seu recurs els tres eurodiputats assenyalaven que l’Eurocambra no va motivar de manera suficient la decisió per retirar-los la protecció parlamentària. També argumentaven que hi havia irregularitats en el procés del suplicatori, pel que calia aquesta revisió que es farà el pròxim 25 de novembre.

Cal recordar que l’Eurocambra va retirar la immunitat als tres eurodiputats de Junts al març de l’any passat. Dos mesos després, els eurodiputats van recórrer la decisió a la justícia europea, que ara iniciarà el procés per resoldre-la. Fa mesos que s’està a l’espera d’una data per celebrar aquesta vista i finalment s’ha decidit que sigui el 25 de novembre al Tribunal General de la Unió Europea.

Puigdemont, Comín i Ponsatí tenen immunitat per les cautelars del TGUE

Els eurodiputats exiliats mantenen la seva immunitat tot i que l’Eurocambra els la va retirar perquè la justícia europea els la va retornar de manera cautelar. Així, encara tenen protecció parlamentària, un fet que podria canviar en cas que el TGUE no els doni la raó en el seu recurs. Així, de la vista sobre la immunitat en dependrà també l’euroordre que Puigdemont té vigent a Bèlgica. Per ara la justícia belga la manté en suspens perquè està esperant la resolució del tribunal sobre la protecció parlamentària dels eurodiputats. Així, la vista del 25 de novembre és trascendental per al futur del president a l’exili i els consellers exiliats. També hi ha pendent resoldre les prejudicials del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.