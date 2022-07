El president del TS celebra la decisió del TJUE sobre l’extradició dels exiliats

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha celebrat aquest dijous en declaracions a la premsa que el criteri de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) aplani les tesis del jutge Pablo Llarena i acosti l’extradició dels exiliats a Bèlgica. “No esperava una altra cosa de l’Advocat General i no espero una altra cosa del TJUE”, ha dit. En aquest sentit, Lesmes ha apuntat que un pronunciament en sentit contrari hauria implicat que l’euroordre hagués de desaparèixer. “Cap estat pot entrar en desconfiança amb altres per no complir un dels seus mandats”, ha afirmat.

El president del CGPJ i el Tribunal Suprem, Carlos Lesmes | ACN

Aquest dijous el TJUE ha donat la raó a Llarena i ha assegurat que Bèlgica no pot interferir en les lleis d’un país. D’aquesta manera, i amb aquesta decisió, les euroordres contra els polítics independentistes exiliats podrien continuar endavant i, per tant, Bèlgica hauria d’entregar a Puigdemont i els altres líders polítics a l’exili. Aquesta decisió ha estat celebrada pel president del Tribunal Suprem i ha destacat la “rotunditat” de l’opinió de l’advocat general del TJUE. En la opinió del president del Tribunal Suprem, “si qualsevol Estat pot qüestionar el mandat d’un altre Estat per raons d’aplicar la legislació del propi Estat que requereix, com va fer l’estat belga, l’euroordre desapareix necessàriament“.

La decisió de l’Advocat General del TJUE

L’advocat general del TJUE Jean Richard de la Tour, ha respost les peticions del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena apuntant que no es pot rebutjar l’entrega per risc de vulneració de drets fonamentals si no es demostren “deficiències sistèmiques o generalitzades en el funcionament del sistema judicial de l’estat membre emissor”. A més, el lletrat defensa que el tribunal que ha de decidir sobre l’entrega no pot qüestionar si el Tribunal Suprem és competent.