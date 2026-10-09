El govern d’Aragó ha autoritzat al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) el trasllat de les pintures profanes de Sixena cap al monestir dels Monegres. Al juliol el Museu va aturar el desmuntatge perquè encara no disposava del vistiplau de la Comissió de Patrimoni d’Osca que l’ha aprovat de manera definitva aquest divendres. El director general de Patrimoni d’Aragó, Pedro Olloqui, ha afirmat que el trasllat començarà el 19 d’octubre i s’allargarà quatre setmanes fins al 5 de novembre.
Ara bé, el MNAC, que mai ha posat problemes amb el trasllat d’aquestes obres. A diferència dels murals de la Sala Capitular, els tècnics catalans no s’oposen al trasllat de les pintures profanes, en condicions de conservació molt menys delicades i en suports més fàcils de moure pel seu transport. Si bé el MNAC ho tenia “tot previst” per iniciar el desmuntatge el sis de juliol va suspendre l’execució del trasllat perno haver rebut “l’autorització definitiva” del govern d’Aragó que fins i tot va demanar el projecte tècnic del desmuntatge i trasllat així com l’estudi de conservació actualitzat i les necessitats de consolidació prèvia que s’havien, teòricament detectat en les mateixes obres. Abans, però, el MNAC va haver de remarcar per carta als aragonesos que iniciava el trasllat i l’Aragó es va sorprendre de la celeritat.
El MNAC no ho veu igual
Ara bé, fonts del MNAC insisteixen que el calendari és “orientatiu” perquè encara no els ha arribat l’aval oficial tot i que sí que han admès que les pintures haurien de ser a Sixena abans del 30 de novembre perquè és quan s’acaba el contracte amb l’empresa SIT, encarregada del trasllat. De fet, SIT que es va adjudicar els treballs per 62.508,29 euros que pagarà íntegrament elMNAC, i és l’única que es va presentar a la convocatòria de contractació per a la desinstal·lació, l’embalatge, el transport i el desembalatge d’aquest conjunt artístic afectat per la sentència del Tribunal Suprem.